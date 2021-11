Kooliõpilaste koroonatestid jätkuvad kuni veebruarini

Peaminister Kaja Kallase sõnul on COVID-19 testimine kooliõpilaste ja õpetajate seas andnud häid tulemusi ning sellega jätkatakse vähemalt kuni veebruarini.

"Koroonaviiruse nakatumise vähenemisele on kaasa aidanud ka koolides alustatud testimine – see on läinud väga edukalt, oleme avastanud palju nakatunuid ja sellega katkestanud nakatumisahelaid," rääkis Kallas neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.

"Kavatseme testimisega jätkata vähemalt veebruarini, tehes seda kaks korda nädalas," rõhutas peaminister.

Testimisel kavatsetakse keskenduda vaktsineerimata õpilastele, aga esialgu, kui nakatumise tase on veel kõrge, testitakse kõiki õpilasi, lisas Kallas.

Peaminister luges ette ka koolides toimunud testimise tulemused, millest selgus, et leitud nakatunute arv on kahanenud.

Koroonatõend jääb, ajapiirang võib leeveneda

Kallas rääkis ka sellest, et ehkki nakatumine on vähenenud ja koroonahaigete põhjustatud koormus haiglatele langenud, jääb koroonatõendi esitamise nõue kindlasti kehtima kuni 10. jaanuarini nagu kokku lepitud ja tõenäoliselt pikendab valitsus seda kuni märtsini.

Samas üritustele kehtestatud ajaline piirang võidakse veel enne Vana-aastaõhtut üle vaadata ja seda leevendada, kuna seda arutab valitsus iga kahe nädala tagant, lisas peaminister.