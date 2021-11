Koondkeskmised reitingud: Reformierakonna langus jätkus, Eesti 200 toetus kerkis

Reformierakonna koondkeskmine toetus oli aprillis 29 ja mais 28 protsenti. Suvekuudel püsis see 26 protsendil, kuid langes oktoobris 24-le ja novembris 21 protsendile. See on ka pikas perspektiivis suurim muutus.

21 protsenti oli kolme uuringufirma keskmisena novembris ka EKRE toetus. Septembris ja oktoobris oli EKRE koondkeskmine toetus 23 protsenti. Ehk veidi on ka EKRE toetus langenud.

Keskerakonna koondkeskmine toetus oli novembris 18 protsenti. Oktoobris oli see 19 ja septembris 17 protsenti.

Eesti 200 koondkeskmine toetus tegi kuuga suurima tõusu üles. Novembris oli nende toetus 17 protsenti, mida on kolme protsendipunkti võrra enam kui kuu varem.

Varasemad uuringud on näidanud, et Eesti 200 ja Reformierakonna valijabaas on osaliselt kattuv - näiteks on Turu-uuringute küsitlustes Reformierakonna valijad nimetanud oma teise eelistusena Eesti 200 ja vastupidi. Ehk võib eeldada, et Reformierakonna toetuse langusest on valijaid juurde saanud just Eesti 200.

Kerkinud on kas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) ja Isamaa koondkeskmised reitingud. SDE-l tõusis see novembris 10-le ja Isamaal üheksale protsendile. Veel suvel oli Isamaa koondkeskmine toetus valimiskünnise piiril, kuid kohalike valimistega õnnestus neil seda tõsta.

Roheliste koondkeskmine toetus langes kahele protsendile ja Eesti Tulevikuerakonnal alla ühe protsendi.

Mullu augustis hakkas ERR-i uudisteportaal uuringufirmade ettepanekul avaldama erakondade agregeeritud ehk koondkeskmisi toetusi, mis haaravad enda alla kolme Eestis regulaarselt erakondade toetusi mõõtva uuringufirma küsitlusi. Arvestades võimalikke statistilisi veapiire, võivad uuringufirmade (Norstat, Turu-uuringute AS ja Kantar Emor) individuaalsed tulemused erineda kuni kolm protsenti.

Uuringufirmad viivad küsitlusi läbi ka erinevate metoodikatega: Norstat teeb valdavalt telefoniküsitlust, kuid lisab sinna juurde ka veebipaneeli. Turu-uuringute AS küsitleb pooled telefoni teel ja pooled veebis. Emor viib küsitluse läbi veebipaneelis. Erinevate uuringufirmade küsitlusi kokku võtvad agregeeritud reitingud on kasutusel paljudes riikides.