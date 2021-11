Reitingud: EKRE suurendas edu Reformierakonna ees

Parteide reitingutabelis juba mõnda aega liidrikohal olnud Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on asunud teisel kohal oleva Reformierakonna ees edu suurendama, Reformierakond omakorda hakkab jalgu jääma Keskerakonnale, selgub Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati küsitlusest.

Uuringufirma Norstat Eesti AS-i läbiviidava iganädalase küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 24,5 protsenti, Reformierakonda 22 protsenti ja Keskerakonda 20,5 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Enim muutus nädalaga Reformierakonna toetus, mis langes 1,2 protsendipunkti võrra ning on madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest. Peaministripartei jääb nüüd liidrikohal olevast EKRE-st 2,5 protsendipunkti kaugusele ning nii suur pole EKRE edu veel olnud. Kolmandal kohal olev Keskerakond jääb Reformierakonnast 1,6 protsendipunkti kaugusele, mis on väikseim vahe alates 2019. aasta veebruarist.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 13,8 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 8,3 protsendiga ning Isamaa 8,2 protsendiga. Esimest korda pärast 2019. aasta augustit on Isamaa toetus tõusnud üle 8 protsendi piiri.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 42,4 protsenti ja opositsioonierakondi 41 protsenti vastajatest. Koalitsioonierakondade summaarne toetus pole praeguse valitsuse ametisoleku ajal veel nii madal olnud.

Tartu Ülikooli teaduri Martin Mölderi sõnul näitavad viimaste nädalate reitingud, et EKRE toetus on stabiliseerunud kuskile 25 protsendi alla, kuid Reformierakonna toetus jätkab langustrendis.

Iganädalastes tulemustes on Reformierakonna toetus viimasel kahel nädala olnud vaid napilt üle 20 protsendi, samas kui kolm ja neli nädalat tagasi olid nende iganädalased tulemused 22-23 protsendi kanti. "See on hoidunud ka nende nelja nädala koondkeskmist jätkuvas languses ning hetkel tundub, et ka edaspidine toetuse langus on tõenäolisem kui langustrendi ümberpöördumine," rääkis Mölder.

Reformierakond on Mölderi sõnul paari kuuga kaotanud toetajaid kõikide ühiskonnagruppide lõikes ning praegu ollakse lähemal kolmandal kohale olevale Keskerakonnale kui esimesel kohal olevale EKRE-le. "Ning kuna Keskerakonna toetus paistab olevat aeglaselt, kuid järjekindlalt kosumas, võib oletada, et see vahe Keskerakonna ja Reformierakonna vahel väheneb veelgi. Üleüldine rahulolematus koroonakriisi haldamisega sulatab jõudsalt oravapartei kandepinda," selgitas Mölder.

Eesti 200, Sotisaaldemokraatide ja Isamaa toetuses võrreldes eelmise nädalaga Mölderi sõnul midagi märkimisväärset välja tuua ei ole. "Kohalike omavalitsuste valimistest kerge toetuselisa saanud Eesti 200 reiting võrreldes eelmise nädalaga sisuliselt ei muutunud. Isamaa toetus jätkab kasvutrendis ning juba viimased kolm nädalat on nende toetus olnud sotsiaaldemokraatidega võrdne. Mõlemaid eelistab hetkel natuke enam kui 8 protsenti valijaskonnast," ütles Mölder.

Ta lisas, et esimest korda alates 2019. aasta riigikogu valimistest on viimastel kuudel näha Isamaa toetuse selget ja pikemaajalist kasvu ning viimati oli Isamaa toetus nii kõrge 2019. aasta suvel.