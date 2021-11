Austrias hakkab veebruarist kehtima kõigile vaktsineerimise kohustus

Austria liidukantsleri Alexander Schallenbergi sõnul on olukord tõsine ja karmid meetmed seetõttu vajalikud.

Riigis hakkavad esmaspäeval kehtima karmid koroonapiirangud. Schallenbergi sõnul võivad piirangud kesta vähemalt 20 päeva.

Austria on esimene Euroopa riik, mis kehtestas kohustusliku koroonaviiruse vastase vaktsineerimise.

"Meil pole õnnestunud veenda piisavalt inimesi, et nad laseksid end vaktsineerida. Hiljutised meetmed on kiirendanud vaktsineerimise tempot, kuid mitte piisavalt. Pikka aega valitses riigis üksmeel, et kohustusliku vaktsineerimist pole vaja, kuid peame nüüd reaalsusega silmitsi seisma," ütles Schallenberg.

Austrias on täielikult vaktsineeritud umbes 65 protsenti elanikkonnast, mis jääb alla Euroopa Liidu keskmisele 67 protsenti.

Schallenbergi sõnul on vaktsineerituse tase häbiväärselt madal.