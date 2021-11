Kaitseväelased teevad turvalisemaks piirilõigu Narva jõe kuivas sängis

Selleks toodi reede õhtul vajalik materjal piirilinna, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pühapäeva õhtuks on plaanis korda teha kahe ja poole kilomeetri pikkune piirilõik, mida on kasutatud ebaseaduslikuks piiriületuseks.

"See saab olema sõnum kõigile piiritagustele ja sealt edasi, et tulemine on riskantne ja kuiv jõe säng ei ole õige koht, kust piiri ületada. Õige koht on piiripunkt ja õigetel alustel," rääkis Ida prefekt Tarvo Kruup.

Paljud kaitseväelased ja kaitseliitlased tulid lisaõppekogunemisele Okas Kaitseliidu õppuselt Põhjakonn, mis lõppes kolmapäeval.