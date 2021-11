Novembris on koolides tuvastatud üle 2000 positiivse kiirtesti

Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnul on nüüdseks kolm nädalat kestnud kiirtestimine koolide poolt hästi vastu võetud ning sellega on harjutud. Ta kinnitas, et kiirtestimist on kavas jätkata veebruarini, aga täpsemalt sõltub see viiruse leviku olukorrast.

Ministeerium on kogunud novembri algusest alates testimistulemuste kohta iga nädal koolidelt tagasisidet.

Küsitlusele vastas kolmandal nädalal 478 kooli ehk 92,5 protsenti üldhariduskoolidest. Kuigi sel nädalal edastas vastused 16 kooli rohkem kui eelmisel nädalal, näitavad andmed positiivsete testide arvu vähenemist. Selle nädala jooksul sai positiivse kiirtesti tulemuse 502 õpilast, eelmisel nädalal 584 ja üle-eelmisel 922. Koolitöötajatest sai sel nädalal positiivse kiirtesti tulemuse 68 töötajat. Esimesel testimisnädalal oli neid aga 117 ja teisel 90. Kokku tuvastati sel nädalal 570 positiivset kiirtesti.

Kolme esimese kiirtestimise nädala jooksul on positiivse kiirtesti tulemuse kokku saanud vähemalt 2008 õpilast ja 275 töötajat ehk küsitlustele vastanud koolides on tuvastatud 2283 positiivset kiirtesti.

Sellest nädalast soovitas ministeerium testida koolides kaks korda. Tulenevalt viiruse levikust piirkonnas võis jätkata ka kolm korda nädalas testimist. 63 protsenti küsitlusele vastanud koolidest testisid kaks korda nädalas (eelmisel nädalal 27 protsenti koolidest). Kolm korda nädalas on testimist jätkanud 32 protsenti koolidest (eelmisel nädalal 69 protsenti) ja ühe korra nädalas testib õpilasi viis protsenti vastanud koolidest (eelmisel nädalal kolm protsenti.

Kokku testisid küsitlusele vastanud koolide õpilastest end sel nädalal 124 446, eelmisel nädalal 104 976 ja nädal varem 104 898 õpilast. Koolitöötajatest tegid kiirtesti sel nädalal 21 371, eelmisel nädalal 20 756 ja esimesel testimisnädalal 21 877 töötajat.

Võrreldes eelmise nädalaga on mõnevõrra kasvanud koolide osakaal, kus õpilased kiirtestivad ennast kodus. Koolis toimub kiirtestimine 45 protsendis koolidest (eelmisel nädalal 50 protsenti) ja kodudes on testimise korraldanud 29 protsenti koolidest (eelmisel nädalal 23 protsenti). Koole, kus testimine toimub nii koolis kui ka kodudes, on enam-vähem sama palju kui eelmisel nädalal – 120 kooli ehk 25 protsenti vastanutest (eelmisel nädalal 123 kooli ehk 27 protsenti vastanutest).

Kõige rohkem positiivseid õpilaste teste - 18 - oli sel nädalal ühes Valgamaa koolis. Kümme või enam õpilast said positiivse testitulemuse kolmes koolis (eelmisel nädalal oli selliseid koole üheksa). Keskmiselt sai koolides positiivse kiirtesti tulemuse nädala jooksul, sarnaselt eelmisele nädalale, üks õpilane, üle-eelmisel nädalal aga keskmiselt kaks õpilast. Ühtegi positiivset õpilaste testi ei leitud sel nädalal andmeid edastanud koolidest 277 koolis, eelmisel nädalal oli see arv 241 ja üle-eelmisel nädalal 212.