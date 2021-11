Nelja nädalaga on koolides kiirtestimisega tuvastatud üle 2700 nakatunu

Nelja nädala jooksul on koolides toimunud kiirtestimistes tuvastatud 2742 positiivset testitulemust. Testimine jätkub.

Ministeeriumi eestvedamisel on 1. novembrist toimunud õpilaste, õpetajate ja koolitöötajate kiirtestimine ning igal nädalal on kogutud testimistulemuste kohta koolidelt ka tagasisidet.

Neljandal nädalal vastas kiirtestimise küsitlusele 478 kooli ehk 92,5 protsenti üldhariduskoolidest. Vastuseid edastanud koolide arv on sama kui eelmisel nädalal. Kogutud andmed näitavad positiivsete testide arvu jätkuvat vähenemist. Käesoleva nädala jooksul sai positiivse kiirtesti tulemuse 392, nädal varem 507, novembri teisel nädalal 584 ja novembri esimesel nädalal 922 õpilast.

Koolitöötajatest andis sel nädalal positiivse kiirtesti tulemuse 61 töötajat. Esimesel testimisnädalal oli neid aga 117, teisel 90 ja kolmandal 69.

Kokku on novembri jooksul positiivse kiirtesti tulemuse saanud 2405 õpilast ja 337 töötajat ehk küsitlustele vastanud üldhariduskoolides on kokku tuvastatud 2742 positiivset kiirtesti.

Sel nädalal testisid end küsitlusele vastanud koolides 119 778 õpilast ja 20 294 töötajat. 224 kooli (47%) korraldasid õpilaste testimise koolis ja 138 kooli (29%) kodudes. 115 kooli (24%) puhul toimus testimine nii koolis kui kodus. Need osakaalud on eelmise nädalaga võrreldes samas suurusjärgus.

Testimiste ja testitute koguarvud on võrreldes eelmise nädalaga muutunud vastavalt ministeeriumi suunistele - pisut on vähenenud testitute osakaal ja suurem osa koole testib kaks korda nädalas. 79 koolis (17%) testiti õpilasi kolm korda, 372 koolis (78%) kaks korda ja 26 koolis (5%) ühe korra. Ühes vastanud koolis ei testitud õpilasi ühtegi korda.

Kõige rohkem positiivseid õpilaste teste - 17 - oli ühes Tallinna koolis. Kümme või enam õpilast said positiivse testitulemuse kuues koolis. Ühtegi positiivset õpilaste testi ei leitud 319 koolis ehk 67 protsendis vastanud koolidest, eelmisel nädalal 283 koolis ehk 58 protsendis vastanutest.

Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnul on iga nädalaga positiivsete testide arv kahanenud. Kuna ka üldine nakatumine on langenud, soovitab minister nüüd testida õpilasi, kes on vaktsineerimata ja pole haigust põdenud.

"Uuringud näitavad, et 12–15-aastased vaktsineeritud noored haigestuvad kuni kümme korda vähem ja 16–19-aastased kuni viis korda vähem kui vaktsineerimata eakaaslased," lisas Kersna.

Ministri sõnul tarnitakse kiirteste koolidesse edaspidi arvestusega, et testitakse kaks korda nädalas vaktsineerimata ja hiljuti koroonat põdemata õpilasi. Kui kool soovib koostöös omavalitsusega tihedamini testida, siis tuleb täiendavad testid ise soetada. Kiirtestimist on esialgu kavas jätkata veebruarini.