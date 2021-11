Poola: Valgevene on migrandikriisis taktikat muutnud

Poola piirivalve teatas uutest piiriületuskatsetest, mida tegi mitu mõnekümneliikmelist rühma. Ühel juhul üritas aga piiritõketest läbi tungida ka kivide ja pisargaasiga relvastatud 200-pealine rahvahulk.

"Me peame olema valmis faktiks, et see probleem kestab kuid. Ma ei kahtlegi, et just nii see läheb," ütles kaitseminister Mariusz Błaszczak raadiojaamale RMF FM.

"Migrandid ja Valgevene teenistused on võtnud nüüd natuke uue meetodi... Väiksemad rühmad püüavad ületada piiri paljudes kohtades," lisas ta.

Błaszczaki sõnul pole vähimatki kahtlust, et neid rünnakuid korraldab Valgevene.

Lääs süüdistab Valgevenet rändelaine tahtlikus tekitamises, et maksta kätte talle 2020. aasta valitsusvastaste meeleavalduste julma mahasurumise tõttu kehtestatud sanktsioonide eest. Selleks meelitatakse peamiselt Lähis-Idast pärit migrandid piirile lubadusega, et nad saavad kerge vaevaga Euroopa Liitu.

Valgevene eitab seda ning kritiseerib Euroopa Liitu, et too ei taha migrante vastu võtta.

President Aleksander Lukašenko ütles reedel BBC-le, et on täiesti võimalik, et tema väed aitasid inimesi üle piiri EL-i, aga eitas kogu ettevõtmise korraldamist.

"Me oleme slaavlased. Meil on süda sees. Meie sõdurid teavad, et migrandid lähevad Saksamaale... Võibolla mõned aitasid neid," ütles ta.

Migrandid, kelle hulgas on palju Iraagi kurde, on jätnud kodumaal kõik maha ja kulutanud tuhandeid eurosid, et lennata turismiviisaga Valgevenesse, kust nad loodavad pääseda Euroopa Liitu.

Poola piirivalve teatel hoiti reedel ära 195 ebaseaduslikku piiriületust.

"82 välismaalasel kästi Poola territooriumilt lahkuda. Kaks Ukraina kodanikku ja üks Saksa kodanik peeti kinni nende aitamise ja ässitamise eest," ütles piirivalve laupäeval Twitteris.

"Aga me ei kutsunud neid."