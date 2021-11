Kaitseväelased rajasid Narvas kolme päevaga 2,5 kilomeetrit piiritõket

Ida-Virumaal, kus Eesti-Vene piir on valdavalt kaitstud loodusliku veetõkkega, on risk ebaseaduslikuks piiriületuseks kõige suurem Narva jõe kuivsängis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Enamiku ajast püsib jõesäng kuivana ja seal saaks hõlpsasti üle piiri joosta ning enne, kui piirivalve reageerida jõuab, linnastatud alal majade vahele varjuda.

"See muudab meie jaoks piiri kindlamaks. Ehk nendes kohtades, kus varem oli võimalik lihtsamalt üle piiri pääseda, praeguse seisuga on see kindlasti muudetud raskemaks ja see tõke võimaldab meil paremini hoida nendel lõikudel silma peal," rääkis Narva piiripunkti juht Marek Liiva.