Blinken: USA-le teevad tõsist muret Venemaa kavatsused Ukraina suhtes

USA välisminister Antony Blinken kordas laupäeval, et Ühendriigid tunnevad "tõelist muret" Venemaa tegevuse ja avalduste pärast Ukraina suhtes.

"Me oleme tõeliselt mures Venemaa tavatu sõjalise aktiivsuse pärast Ukraina piiril. Me oleme tõeliselt mures seoses retoorikaga, mida oleme näinud ja kuulnud nii Venemaalt kui ka sotsiaalmeedias," ütles Blinken Senegali-visiidil ajakirjanikele.

Blinkeni sõnul jagavad liitlased suures osas USA muret. Ta jättis samas ütlemata, kas USA luure hinnangul püüab Vene president Vladimir Putin Ukrainalt territooriumi hõivata.

"Me ei tea president Putini kavatsusi. Aga me teame, mis on juhtunud minevikus. Teame käitumismustrit, kus üritatakse viidata mõnele Ukraina või muu riigi illusoorsele provokatsioonile ja kasutada seda ettekäändena Venemaa plaanide teostamiseks," ütles Blinken.

Ta pidas silmas 2014. aasta kriisi, kui Venemaa vallutas pärast Kremli-meelse Ukraina valitsuse kukutamist Krimmi poolsaare ja toetas Ukraina suuresti venekeelses idaosas lahvatavas konfliktis separatiste.

Putin süüdistas neljapäeval lääneriike Ukraina konflikti pingestamises Mustal merel õppuste korraldamise ja selle piiride lähedal pommitajate lendamisega.