Morawiecki: seisame silmitsi uue sõjaliigiga

Artikkel täieneb.

Kohtumise eesmärk oli arutada julgeolekuolukorda siinses regioonis ja koostööd rahvusvahelistes organisatsioonides.

Kohtumisele järgnenud pressikonverentsil rääkis Eesti peaminister Kaja Kallas, et tänas peaminister Mateusz Morawieckit Euroopa Liidu ja NATO välispiiri kaitsmise eest. Kallase sõnul on Poola sellega väga hästi hakkama saanud.

"Eesti julgeolek algab praegu Poola, Leedu ja Läti piirist. Me seisame kindlalt oma naabrite seljataga ja aitame neil olukorraga toime tulla eelkõige poliitiliselt aga ka diplomaatiliselt," lisas Kallas.

Ta tõdes, et EL-i piiril on praegu ärevad ajad ning pingete vähenemist pole näha. "Piiriületamise katsed on muutunud vägivaldsemaks. Me prognoosime, et piirile tekkinud surve jääb püsima, sest Lukašenko pole oma eesmärki saavutanud," sõnas peaminister.

Kallase sõnul on praegu tähtis liitlaste infovahetus ning plaanis on ka koostöö rahvusvahelistes organisatsioonides, et püüda olukorda leevendada.

"Meie siht on üks - Euroopa julgeolek," märkis Kallas.

Kallase kinnitusel on Euroopa Liit ning Eesti ja Poola partnerid mõistnud sündmusi Poola piiril ühtmoodi - et tegemist on hübriidrünnakuga NATO ja Euroopa Liidu välispiiril.

Kallase sõnul on edasises tegevuses kolm fookust. "Esiteks sanktsioonide kiire kehtestamine. Me ei allu Lukašenko režiimi väljapressimisele ja uute jõuliste sanktsioonide kehtestamine on üks võti hübriidrünnaku tõkestamiseks," selgitas peaminister.

Teiseks keskendutakse tema sõnul diplomaatilisele survele ning püütakse migrantide lähte- ja transiitriikidest saabuvaid lende peatada. Kallase sõnul on selles juba olnud ka edusamme, kuid seda survet tuleb pidevalt hoida.

"Kolmandaks on fookus humanitaarolukorra leevendamisel Valgevenes ja inimeste tagasisaatmisel nende koduriiki," ütles Kallas, lisades, et selles lasub vastutus Valgevenel, kes peab tagama ÜRO abiorganisatsioonidele ligipääsu migrantidele.

Kallas tõi pressikonverentsil välja ka jätkuva konflikti Ukraina idaosas. "Sõda jätkub kaheksandat aastat ja me teame, et Moskva on valmis seda endale sobival hetkel ka eskaleerima. Liitlaste koostöö siht on eskalatsioon ära hoida. NATO jätkab olukorra vaatlemist ja liitlaste, Ukrainaga tihedat konsulteerimist," ütles Kallas.

Peaminister rõhutas, et Eesti piir on hästi valvatud ning otsest ohtu sellele praegu pole. "Aga vaadates lähiriikides toimuvat, me peame olema ennetavalt valmis ohu tõrjumiseks. Eesti toetab Poolat Euroopa Liidu piiri kaitsmisel ja teeme seda kõiki oma võimalusi kasutades," lõpetas Kallas oma sõnavõtu.

Peaminister Mateusz Morawiecki tõdes pressikonverentsil, et Poola seisab oma idapiiril silmitsi uue sõjaliigiga. "Siin kasutatakse relvana migrante ja väärinfo on samuti relv. See on hübriidsõda. Me vajame ka relvi, mida saame kasutada propagandasõjas, millega silmitsi seisame. Propagandat kasutavad nii Lukašenko kui ka Putini režiim väga efektiivselt," rääkis ta.

"Meil on tegemist sünkroniseeritud kriisidega, mida eskaleeritakse. Kõigepealt näeme poliitilist kriisi, kus Lähis-Idast pärit inimesi kasutatakse inimkilbina. Teiseks on ka energiakriis, maagaasi kriis, mida on kunstlikult eskaleeritud. See on teatud määral seotud ka Euroopa Liidu kliimapoliitikaga," lisas Morawiecki.

Peaminister tõdes, et surve NATO ja Euroopa Liidu idapiiril kasvab ning seetõttu on tähtis tihe koostöö liitlastega, sealhulgas Eestiga.

Morawiecki tänas Kallast Eesti toetuse eest Poolale. "Me näeme, et Eesti on valmis toetama oma vägedega meie piirivalvet, kaitstes Poola piiri. See on väga oluline solidaarsuse tunnus ja praktiline toetus meie vägedele, kes praegu idapiiri kaitsevad," rääkis ta.

"Lukašenko ja Putin püüavad jätkuvalt lõhestada Euroopa Liitu ja lääneriike. See on üks nende peamistest relvadest. See on ka põhjus, miks nad püüavad tekitada kunstlikult humanitaarkriisi," ütles Morawiecki, kelle sõnul oleks humanitaarkriis Valgevenes lihtsasti lahendatav, kuna Poola humanitaarabitöötajad saaksid minna üle piiri appi, kuid Valgevene ei luba neil seda teha. Samuti on tema sõnul Poola valmis aitama migrantidel nende kodumaale naasta.

Morawiecki sõnul on Poola valmis lisasisserände piiramiseks astuma diplomaatilisi samme ka Iraagis ja teistes Lähis-Ida riikides, kust migrandid Valgevenesse saabuvad. Tema sõnul on niisugused sammud juba osaliselt ka vilju kandnud, sest Iraagist ja Türgist on juba migrantide vool vähenenud.

Morawiecki sõnul on ka näiteks Iraagi Kurdistani esindajad lubanud oma piirkonnas võidelda inimkaubandusega.

Morawiecki ütles, et Euroopa Liit peab pühenduma liidu ees seisvatele ohtudele.

"Poola rõhutab, et Euroopa Liit peab keskenduma prioriteetidele, mis on meie ees - julgeolek idapiiril, energiakriis, maagaasikriis, ja kõik riskid ja ohud, mis on seotud Nord Stream 2 avamisega, sest see annab Venemaale täiendavaid võimalusi tegeleda santaažiga," rääkis ta.

"Täna hommikul oli meil võimalus omavahel seda teemat arutada ja on selge, et meil on Eesti peaministriga samad arusaamad, me mõistame ohte väga selgelt. Me oleme mõlemad eesliinil, kui räägime energiaohust, maagaasi kättesaadavusest ja sõjalisest ohust. Eesti territoriaalne terviklikkus on ohus ja me mõistame neid ohte ühel viisil. Kui ohud kasvavad, peame reageerima ja solidaarsuspõhimõtet järgima. Me peame oma kohalolekut Euroopa Liidu ja NATO idapiiril tugevdama," kõneles Morawiecki.

Rahvusringhäälingu ajakirjanik Arni Alandi uuris Morawieckilt, kuidas ta hindab Euroopa Liidu, NATO ja Lääne-Euroopa riikide senist toetust ja millised on tema ootused edasiseks.

Morawiecki kinnitusel on Euroopa Liidu, USA ja NATO liitlased olnud toetavad ning nad mõistavad Poola idapiiril toimuvat. "Olen tänulik, sest varem pole seda nii olnud," lisas ta.

"Tegu on kainestava ülevaatega, sest me näeme, et tegu on hübriidrünnakuga. Tegemist on tõsise ohuga, mis puudutab Euroopa Liidu tavapärast tegevust.

Brüsseli jaoks on ikkagi tähtis mõelda ka muude prioriteetide peale, kui vaatame julgeolekut, mis tähendab territoriaalset terviklikkust ehk seda füüsilist osa ja julgeolekut, mis puudutab energiasektorit. Sellele peab keskenduma selle asemel, et keskenduda institutsioonidele ja mingitele kõrvalistele teemadele. Ja samas me peaksime rõhutama ka seda, et Eesti ja Poola lähedal on toimumas võitlus, kus Valgevene inimesed võitlevad demokraatlike väärtuste eest. Me näeme, et repressioonid oma kodanike vastu on seal toimumas ja need eskaleeruvad," rääkis Morawiecki.

Lisaks Eestile külastab Poola peaminister pühapäeval ka Lätit ja Leedut.