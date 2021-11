Ossinovski lahkub riigikogust ja hakkab juhtima Tallinna volikogu

Sotsiaaldemokraadid saavad Tallinna ettevõtluse, kultuuri ja linnaplaneerimise abilinnapeade ja Nõmme linnaosavanema kohad. Linna ööelustrateegiaga hakkab tegelema Natalie Mets.

Erakond tutvustab kandidaate avalikkusele neljapäeval Nõmme rongijaama ees.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tallinna piirkonna juht Raimond Kaljulaid plaanib asuda tööle volikogus erakonna fraktsiooni juhina.

"Koalitsioonileppe kohaselt on meie nimetada Nõmme linnaosavanem, nii et Nõmme linnaosa kindlasti saab olema sotsiaaldemokraatlikult juhitud linnaosa järgmise nelja aasta jooksul," rääkis Kaljulaid.

"Teiseks, ma arvan, et Nõmme on väga roheline linnaosa ja meile on oluline rõhutada, et meile on oluline linna rohelus, rohealade säilimine, hea linnakeskkond. Nõmmel on hea rööbasühendus Tallinna kesklinnaga, rööbastransport on meile väga tähtis, trammiliinide areng, see, et oleksid head ühendused linnaosade vahel, et inimesed ei peaks kasutama isiklikku sõiduautot," rääkis Kaljulaid.

"Ma rõhutaksin kahte aspekti, mis on mulle selles ametis olulised. Esimene on volikogu demokraatlikkuse suurendamine," rääkis Ossinovski. Teisena soovib ta keskenduda keskkonnateemadele tähelepanu juhtumisele, mis puudutab kõiki valdkondi.

"Me usume tegelikult, et Tallinna jaoks on tegemist ühe ilusa, positiivse uue algusega ja kindlasti oma meeskonnaga teeme kõik endast oleneva, et aidata ellu kutsuda positiivseid muutusi, mida linnakodanikud ootavad," ütles ta.

"Ma olen otsustanud, et ma kahte ametit, riigikogu liikme ja volikogu esimehe ametit korraga teha ei suuda ja sellest tulenevalt plaanin ka lähiajal riigikogust lahkuda," ütles Ossinovski.

Sotsid tutvustasid uusi linnajuhte Nõmme jaamas Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Linnaplaneerimise abilinnapeaks saab endine muinsuskaitseameti kommunikatsioonijuht ning algatuse Elav Tänav tegevjuht Madle Lippus.

Kultuurivaldkonna abilinnapea kandidaat Kaarel Oja on endine Teater NO99 ja Telliskivi Loomelinnaku tegevjuht, kuulunud Eesti Kultuurkapitali ja Vene Teatri nõukogusse ja töötanud viimased kaks aastat nõustamisettevõttes Miltton.

Ettevõtluse valdkonna vastutava abilinnapea kandidaat Joosep Vimm on valitud Tallinna linnavolikogu uude koosseisu ja siiani töötanud volikogu sotside fraktsiooni nõunikuna.

Nõmme linnaosa vanema kandidaat Lauri Paeveer on linnaosas elav ettevõtja ning aktiivne kaitseliitlane.

Tallinna ööelu nõunikuna kultuuri abilinnapea büroos asub ametisse pikaajalise kultuurikorralduse kogemusega IDA raadio eestvedaja Natalie Mets.