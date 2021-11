Reformierakondlased näevad erakonnasisesele kriitikale mitut lahendust

Endise peaministri Andrus Ansipi kriitika praeguse valitsusjuhi Kaja Kallase kohta on esile toonud pinged Reformierakonnas, mille üks põhjus on ka toetuse langus parteile. "Aktuaalne kaamera. Nädal" uuris, mida arvavad Reformierakonna liikmed Ansipi kriitikast ja millist lahendust nad ootavad.

Kantar Emori uuringu kohaselt toetab Reformierakonda praegu ligi 20 protsenti valijaskonnast, mis tähendab reitingutabeli esikoha jagamist EKRE-ga. Oktoobris ulatus toetus 23 protsendini ja septembris 27 protsendini.

2018. aasta aprillis, mil Kaja Kallasest sai erakonna esimees, siis küündis toetus 30 protsendini. Andrus Ansipi enda peaministriaja alguses toetas Reformierakonda samuti ligikaudu 20 protsenti valijaskonnast.

Partei populaarsuse lennutas kõrgustesse Pronkssõduri kriis, nii toetas 2007. aasta mais toonast peaministriparteid lausa 45 protsenti valijatest. Ansipi ametiaja lõpus 2013. aastal hakkas erakonna toetus langema ja jäi pigem 20 protsendi lähedale ka Taavi Rõivase juhtimise ajal. 30 protsendi poole hakkas see taas nihkuma perioodil, mil Hanno Pevkur erakonda juhtis.

Ligi: tülile tuleks joon alla tõmmata

Mitmekordne minister ja 27-aastase Reformierakonna staažiga Jürgen Ligi ütleb, et tema on vaielnud nii Kaja Kallase kui ka Andrus Ansipiga. Nende kahe omavahelisele tülile tuleks aga joon alla tõmmata.

"Mina soovitan ikkagi selliste meediamonoloogide kahetsemist, et nii minevikus kui olevikus. Nüüd tuleb see kriitika kuidagi vormi panna, et võib olla nemad ise ei saa seda enam teha. See on läinud käest," rääkis Ligi.

Ligi meenutas, et üheksa aastat tagasi oli äsja poliitikasse tulnud Kaja Kallas see, kes oma blogis ja siis meedias kritiseeris erakonda. See oli Reformierakonna rahastamisskandaali aeg ning Kaja Kallas kahtles, kas erakonnakaaslaste selgitused võimaliku ebaseadusliku rahastamise uurimisel olid ikka tõesed. Erakonna esimees ja peaminister oli siis Andrus Ansip.

Ligi rääkis selle skandaali ajal, et Kaja Kallas on erakordselt noor ja ei suhtle asjassepuutuvate inimestega. Ligi ütleb, et üheksa aastat tagasi oli Kallas eemalseisja nagu praegu Andrus Ansip. Tegemist oli ja on niisiis eemalseisja kriitikaga, arvab Ligi ja lisab, et ta on natuke Ansipi kriitikaga nõus.

"Üks kõige tähtsam on see, et valitsus peab õppima selgelt sõnastama nii statistikat kui oma valikuid. Teine asi, ma olen nõus ju selles, et ja olen ka seda kritiseerinud vaktsineerimise korraldust. Aga praegu ei ole see ju enam teema," sõnas ta.

Etteheited pole süsteemsed

Ülejäänud etteheited vajaksid aga Ligi hinnangul süstematiseerimist, et selgemalt aru saada.

"Selles kriitikas on läbisegi olevik ja minevik, isiklik ja riiklik, ja erakondlik. Erakonna reiting, nakatumine ja vaktsineerimise tempo. Need on kõik väga erinevad asjad. Ei saa olla nii, et valitsus vastutab ainuisikuliselt kõige eest ja kõige eest tuleb süüdistada valitsust. See ei ole sugugi reformierakondlik vaade," ütles Ligi.

Reformierakonna esimees Kaja Kallas ja valitsus jäid Andrus Ansipi kriitika alla 12. novembril. Ta kritiseeris Delfile antus intervjuus valitsust koroonakriisiga mitte hakkama saamises ning võrdles Kallase käitumist iseka mõisapreili omaga. Ansip ütles, et tal on mure Eesti ning ka Reformierakonna pärast.

"Ma olen veendunud selles, et ilma kriitilise analüüsita erakonna sees me sellest kriisist välja ei tule," ütles Ansip toona.

Kaja Kallas on jäänud kommentaarides napisõnaliseks ning tsiteeris Sven Grünbergi. "Inimeste tigedus ja kurjus tuleb sellest, et neil endal on halb olla. Ma helistasin ka Andrus Ansipile ja küsisin, et miks tal on halb olla," ütles Kallas teisipäeval.

Võrklaev: meil on töine õhkkond

Reformierakonna noortekogus on umbes 200 noort ja paljud neist küsivad rohkem teadvatelt ea- ja erakonnakaaslastelt, et kas midagi on väga pahasti. Noortekogu liige ja kaitseministri nõunik Kristo Enn Vaga ütleb, et mõlemad – nii kaja Kallas kui Andrus Ansip püüavad teha parimat ning debatt erakonnas on tervitatav.

"Aga kindlasti on see, mis meile noortena ei meeldi, mida ma arvan, mis ma lootsin, et on jäänud minevikku on see, et kuidagi isiklikud rünnakud. Sellised laupkokkupõrked ei vii kedagi edasi. Tuleks rohkem koostööd teha nii riigi ametiasutuste vahel kui siis kõikide poliitikute vahel," sõnas Vaga.

Koostööst ja üksteisemõistmisest räägib ka Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev, kes pärast Ansipi kriitikat kutsus kokku Riigikogu fraktsiooni. Meedias räägiti, et jõuline avaldus jäi toona vastu võtmata. Võrklaev ütleb, et tal olid jutupunktid ning fraktsioon volitas teda ütlema, et nad toetavad valitsust.

"Ma ei otsiks siit suuremat riidu või seda, et kas meil on mingi lõhe kuskil, et seda ma kindlasti ei näe. Et oligi üks arvamuse avaldus ja teine arvamuse avaldus Eeskätt on täna kõige tähtsam lahendada kriisi," rääkis Võrklaev. "Ma üldse ei puhuks seda liiga suureks, et tegelikult – ma ütlen veel kord – meil on töine õhkkond siin."

Kui Jürgen Ligi pakub nüüd lahenduseks meediamonoloogide kahetsemist ja kriitika süstematiseerimist siis Kristo Enn Vaga arvab, et diskussioon võiks jätkuda aga Kallas ja Ansip võiksid proovida ära leppida. "Et kellelgi midagi kriipima ei jää. Ja muidugi siis mõttevahetus nende endi vahel ja kogu erakonna vahel oleks pidev ja konstruktiivne. See on asi, mida kõik ootavad," ütles ta.