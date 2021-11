EL-i järelevalveamet: CO2 turu manipuleerimise suhtes puuduvad tõendid

EL-i CO2 kvoodi turg on poliitiliselt üles ehitatud nii, et poliitikud saavad saastekvootide pakkumist karmistada, et tõsta hinda. Investorid eeldavad samas ka, et ka stiimulipaketid ja investeeringud heitkoguste vähendamiseks tõstavad hinda.

Oktoobris käskis Euroopa Komisjon ESMA-l jälgida võimalikke turumanipulatsioone süsinikuturul.

"Peame lõpetama spekulatsioonid energiaturgudel, seetõttu suurendame järelevalvet energiaturgude üle," ütles 20. oktoobril Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Euroopa Liidus kehtib tööstusettevõttele ühe tonni süsinikuheite eest hind, mis hiljuti tõusis ajaloo kõrgeimale tasemele 70 euroni tonni kohta. ESMA leidis nüüd, et hinnatõus pole seotud spekulatsiooniga.

ESMA teatas, et hinnatõusu põhjustas saastekvootide oodatust kiirem vähenemine ja nõudluse suurenemine. Samuti juhtis agentuur tähelepanu, et kiiresti kasvab ka nafta ja gaasi hind.

ESMA siiski lisas, et agentuuril oli vaid piiratud juurdepääs olulistele andmetele.

Intercontinental Exchange (ICE), kus kuni 2021. aasta juunini kaubeldi suurema osa süsinikuga, kuulub Suurbritannia finantsjuhtimise alla. Brexiti tõttu puudusid ESMA-l ICE andmed. Seetõttu põhineb ESMA analüüs viimaste kuude andmetel.

EL-i süsinikuturg viidi Brexiti tõttu Londonist üle Amsterdami. Seetõttu võtab ESMA ette põhjalikuma analüüsi, mis avaldatakse järgmise aasta alguses.

EL- tahab heitkogustega kauplemise süsteemiga täita oma ambitsioonikaid kliimaeesmärke. Kliimamuutuste vastu võitlemiseks loodud kasvuhoonegaaside heitkoguste kauplemissüsteem toimib Euroopa Liidus muudatustega juba 16 aastat. EL-i andmetel aitas süsteem aastatel 2005-2019 heitkoguseid umbes 35 protsenti.