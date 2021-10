Hulk EL-i riike ei toeta uut Brüsseli süsinikuturu ettepanekut

Euroopa energia hinnad jätkavad tõusmist. Euroopa Komisjon väidab, et EL-i süsinikuturul on järsule hinnatõusule ainult piiratud mõju. Mitu Kesk- ja Ida-Euroopa riiki siiski ei toeta enam ühe heitkogustega kauplemise süsteemi loomist.

Uus EL-i süsinikuturg laiendaks heitkogustega kauplemist kütte- ja maanteetranspordile. See on osa EL-i kliimapaketist, mille eesmärk on vähendada Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside heitmeid 2030. aastaks 55 protsenti võrreldes 1990. aasta tasemega.

Komisjoni ettepaneku pärast väljendasid suurt muret Poola, Rumeenia ja Ungari.

Ida-Euroopa riigid sõltuvad kivisöest rohkem kui Lääne-Euroopa riigid. Lääne-Euroopas kasutatakse rohkem taastuvenergiat, vahendas Euractiv.

"Me märkame juba praegu väga murettekitavat olukorda seoses energiahindade tõusuga ja komisjoni ettepanek võib olukorda veelgi halvendada," ütles Poola keskkonnaminister Adam Guibourge-Czetwertynski.

"Transpordi ja kütte jaoks loodud ETS võib kaasa tuua energiahindade olulise tõusu, eriti riikides, kus energiavarustus sõltub söetootmisest," lisas Guibourge-Czetwertynski.

Guibourge-Czetwertynski kommentaare toetas ka Rumeenia keskkonnaminister Barna Tanczos.

"Uus süsinikuturg süvendaks veelgi liikmesriikide vahelisi erinevusi," hoiatas Tanczos.

Brüsseli ettepaneku suhtes olid kriitilised veel Küpros, Leedu ja Malta. Prantsusmaa ja Portugal hoiatasid võimalike sotsiaalsete tagajärgede eest.

Euroopa Parlamendi saadiku Pascal Canfini sõnul võib uus transpordi ja kütte süsinikuturg kaasa tuua sotsiaalsed rahutused.

Euroopa Komisjon aga tõrjus kriitikat, mis on seotud uue süsinikuturu plaaniga.

"Kui meil oleks olnud roheline kokkulepe viis aastat tagasi, oleks meil palju rohkem ka taastuvenergiat. Me ei sõltuks siis nii palju fossiilkütustest, mis tulevad väljastpoolt Euroopa Liitu," ütles Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermans.

EL-i uue süsinikuturu jaoks luuakse spetsiaalne sotsiaalfond, mis kompenseeriks võimaliku hinnatõusu. Timmermansi sõnul ilma teise heitkoguste kauplemise süsteemita ei tule ka sotsiaalfondi.