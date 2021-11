ERR Virginias: mida on USA valmis tegema, et hoida ära Ukraina konflikti laienemine?

Foto: SCANPIX/REUTERS/Press service of the U.S. Embassy in Ukraine

"Välisilm" uuris, kui kaugele on valmis Washington minema, et hoida ära Venemaa võimalik invasioon Ukrainasse.

Saja tuhande Venemaa sõjaväelase koondumine Ukraina piiri ääres on muutnud USA ametnikud ärevaks.

"Satelliidipildi järgi on seal tankid, raketid, suurtükid ja, mis teeb mind eriti murelikuks, isegi sõjaväekiirabi. Miks saadaks Vladimir Putin sinna sõjaväekiirabi, kui ta ei eeldaks ohvreid? Vastus on: ta ei saadakski," rääkis vabariiklasest senaator James Inhofe.

"Meil ei ole Moskva kavatsuste kohta selgust, küll aga teame, et see on nende muster. Meie mure on, et Venemaa võib teha tõsise vea ja üritada teha sama, mida 2014. aastal ehk koondada väed piiri äärde, siseneda Ukraina suveräänsele territooriumile ja vääriti väita, et see oli provotseeritud," ütles USA välisminister Antony Blinken.

Venemaa tegi sarnaseid manöövreid Ukraina piiri ääres ka kevadel. Toona liigutati varustust ja vägesid raud- ja maanteedel pigem päevasel ajal. Seekord on aga kõik toimunud ööpimeduses.

"Võib tunduda hullumeelne, et Venemaa saadaks novembris nii palju vägesid piirkonda, kus talved on jõhkralt külmad, aga paljud inimesed ei mõtle, et külmunud maal on rasket varustust nagu tankid ja suurtükid lihtsam liigutada," märkis Inhofe.

"Ma ei eelda suuremahulist sõjalist sissetungi Ukrainasse järgmisel nädalal, aga nad on tõenäoliselt kuu või kahe kaugusel, et selle saavutamiseks oleks kõik paigas, ja ma ei usu, et nad valetavad. Hea uudis on see, et ma ei usu, et venelased sooviksid Ukrainasse tegelikult sõjaliselt sisse tungida," kommenteeris Ida-Euroopa ekspert George Beebe.

Beebe'i hinnangul soovib Venemaa president Vladimir Putin saata NATO riikidele ja eelkõige USA-le sõnumi, et neid tuleks tõsiselt võtta. Teda häirib, et Ukraina on liikumas aina rohkem lääne poole ja Valgevenes on segased ajad. Samal ajal ei ole USA presidendi Joe Bideni Venemaa suunaline poliitika olnud piisavalt karm. Pigem on keskendutud Hiinale ja kodustele probleemidele.

"Putin lõikab kasu USA nõrkusest. Ta teab, et meie NATO liitlased on häiritud Afganistani katastroofist. Paljud Euroopa riigid kardavad, et USA ei ole enam huvitatud Atlandi-ülesest julgeolekust," ütles Inhofe.

Tema arvates tegi Bideni administratsioon kohutava vea, kui otsustas loobuda sanktsioonide kehtestamisest Nord Stream 2 torujuhtme ehitust juhtivale ettevõttele ja selle tegevjuhile. Ukraina ametnikud on rõhutanud, et Venemaa survestamine selles vallas peaks jätkuma ja avaldanud ka lootust, et ameeriklased saadavad neile rohkem surmavaid relvi. Sel aastal on USA sõjaline toetus Ukrainale olnud 400 miljonit dollarit.

"USA annab tühje lubadusi. Välisminister Blinkeni sõnul on meie pühendumus Ukrainale vankumatu. Vabandust, aga USA ei lähe Ukraina pärast sõtta. Kõige rohkem, mida saame teha, on noomida ja sanktsioneerida," ütles Ida-Euroopa ekspert Melinda Haring.

"Putin on klassikaline kiusaja ja me ei ole suutnud päris täpselt välja mõelda, kuidas talle vastu astuda ja panna ta mõistma, et tema agressiivsel käitumisel on tagajärjed nii talle kui Venemaale," sõnas USA endine kaitseminister Robert Gates.

USA peamine viis Venemaa heidutamiseks on olnud sõjalaevade saatmine Mustale merele. Mõlemad pooled on süüdistanud teineteist ohtlikes manöövrites.

Analüütikud pelgavad, et pinged Mustal merel võivad suurendada valearvestuse võimalust. Samas on selge, et USA peab piirkonnal silma peal hoidma ja tegema rohkem koostööd sealsete liitlaste, eelkõige Rumeeniaga.

"USA sõjaline kohalolek piirkonnas - nii vägede kui ka varustuse mõttes - peaks suurenema ja mitte ainult Rumeenias, vaid kogu idarinde lõunaaladel. Vahendid, mida eraldatakse idarinde põhjaaladele ja lõunaaladele, on praegu tasakaalust väljas. Peame selle tasakaalu saama, mis tähendab, et idarinde lõunaaladele tuleks senisest rohkem vahendeid eraldada," rääkis Rumeenia välisminister Bogdan Aurescu.