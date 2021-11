Riigikogu kaugistungid ei takista saadikute kohtumisi ja välisvisiite

Ehkki valdavalt peavad komisjonid videoistungeid, on nädala jooksul ka mitmeid komisjonide istungeid, kuhu on kutsutud ministreid, ministeeriumide ametnikke ja muid spetsialiste. Riigikogu pressiesindaja rõhutas siiski, et ka need on valdavalt hübriidistungid, millel külalised võivad osaleda videolingi vahendusel.

Nii valis teisipäeval rahanduskomisjon Erki Savisaare ministriks minekuga vabaks jäänud komisjoni esimehe ja aseesimehe ning arutas 2022. aasta riigieelarve seaduse eelnõud. Samas õiguskomisjoni arutelul karistusseadustiku ja perekonnaseaduse muutmise eelnõu osalesid kutsutud justiitsminister Maris Lauri ja riigi peaprokurör Andres Parmase video vahendusel ning keskkonnakomisjoni arutelul keskkonnaseadustiku muutmise eelnõu üle osalesid keskkonnaministeeriumi esindajad samuti interneti vahendusel.

Küll aga toimus teisipäeval riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühine väljasõiduistung Tallinna Miinisadamasse, kus saadikud said ülevaate mereväe tegevusest.

Kolmapäeval on aga riigieelarve kontrolli erikomisjonis avalik istung riigipiiri väljaehitamisest, kuhu on kutsutud siseminister Kristian Jaani, kaitseminister Kalle Laanet, politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ja riigikontrolör Janar Holm. Riigikogu esindaja ei osanud veel öelda, kui suur osa istungil osalejatest koha peale tuleb.

Neljapäeval teeb riigikaitsekomisjon väljasõiduistungi, kohtudes riigikaitse kõrgeima juhi, president Alar Karisega. Samal päeval kohtuvad mitmed riigikogu liikmed Tallinna külastava Soome parlamendi esimehe Anu Vehviläineniga, Prantsusmaa eelarveministri Olivier Dussopti ja Prantsusmaa suursaadiku Éric Lamouroux' ning India Välisministeeriumi asekantsleri Reenat Sandhuga.

Reedel on aga riigikogu esimees Jüri Ratas visiidil Pärnumaal.

Lisaks on sel nädalal välisvisiitidel üle kümne riigikogu liikme. Nii osaleb Mart Võrklaev pühapäevast neljapäevani foorumil Iisraelis, riigikogu esimees Ratas kohtub koos oma Läti ja Leedu kolleegiga teisipäeval-kolmapäeval Pariisis Prantsuse Rahvusassamblee esimehe Richard Ferrandiga, Toomas Kivimägi, Helle-Moonika Helme, Helmen Kütt ja Marika Tuus-Laul on aga neljapäevast teisipäevani Parlamentidevahelise Liidu (IPU) assambleel Madridis. Heljo Pikhof ja Sven Sester vaatlevad neljapäevast teisipäevani Kõrgõzstanis toimuvaid parlamendivalimisi, Raimond Kaljulaid on aga reedel-laupäeval Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) alalise komitee istungil Itaalia pealinnas Roomas ja Heidy Purga osaleb laupäeval-pühapäeval Alliance Of Her Summit tippkohtumisel Brüsselis. Marko Mihkelson, Eerik-Niiles Kross, Raivo Tamm, Indrek Saar ja Maria Jufereva-Skuratovski on laupäevast kuni järgmise nädala pühapäevani visiidil New Yorgis ja Washingtonis.

Riigikogu otsustas 9. novembril, et läheb 10.–25. novembrini kaugistungitele, kus saadikutel on võimalik osaleda nii riigikogu saalist, oma riigikogu hoones olevast kabinetist kui ka kodunt. Otsuse vastu olid valdavalt opositsiooni kuuluvate Isamaa ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna saadikud, kuid otsuse poolt oli rohkem saadikuid (62) kui on koalitsioonil parlamendis saadikuid.

Otsust kritiseerinud Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles otsuse vastuvõtmise järel ERR-ile, et kaugistungitele minek läheb vastuollu koalitsiooni sõnumitega ühiskonna avatuna hoidmisest ning lisaks raskendab parlamendi tööd ja võib muuta opositsiooni jaoks keerulisemaks riigieelarve menetlemise.