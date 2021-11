Nazarbajev loobub Kasahstani võimupartei juhtimisest

Nazarbajevi otsusest teatas teisipäeval tema pressiesindaja.

"Nur-Otani poliitilise nõukogu istungil otsustas Nursultan Nazarbajev loobuda partei esimehe kohustustest. Esimehe vahetus toimub vastavalt erakonna põhikirjale," ütles pressiesindaja.

Pressiesindaja sõnul leidis Nazarbajev, et parteid peaks juhtima riigi president Kasõm-Žomart Tokajev.

Nazarbajev valitses naftarikast Kesk-Aasia riiki umbes 30 aastat. 2019. aastal lahkus ta presidendiametist. Tokajev on Nazarbajevi valitud järeltulija. Nazarbajev on nüüd Kasahstani julgeolekunõukogu eluaegne esimees. See annab talle puutumatuse võimalike kohtuprotsesside suhtes.

Peale Nazarbajevi taandumist presidendi ametist nimetati Kasahstani pealinn Astana ümber tema auks Nur-Sultaniks. Käsu nime muutmiseks andis uus president Tokajev isiklikult.

Tokajevi juhtimisel jätkab Kasahstani režiim sõnavabaduse piiramist ja opositsiooni mahasurumist, vahendas Rferl.