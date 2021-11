USA ja Venemaa relvajõudude juhid pidasid telefonivestluse

Venemaa ja USA relvajõudude juhid pidasid teisipäeval telefonivestluse, teatas Vene kaitseministeerium ajal, mil lääs on väljendanud muret Moskva võimaliku sissetungi pärast Ukrainasse.

Ministeeriumi avalduse kohaselt arutasid Vene kindralstaabi ülem Valeri Gerassimov ja USA staabiülemate ühendkomitee esimees Mark Milley rahvusvahelise julgeoleku aktuaalseid küsimusi.

Vestluse sisu üksikasju ministeerium ei täpsustanud.

Septembris pidasid Milley ja Gerassimov kõnelusi Soomes. Tollal oli Vene kaitseministeeriumi andmeil oluliseks teemaks sõjaliste intsidentide riski vähendamine.

Venemaa ja USA valmistavad samal ajal ette tippkohtumist, teatas Vene julgeolekunõukogu pressiteenistus 17. novembril. Nende kontaktide ettevalmistamise raames pidasid telefonivestluse Vene Julgeolekunõukogu sekretär Nikolai Patrušev ja USA presidendi riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan.

Ajaleht Kommersant kirjutas juba varem, et presidendid Vladimir Putin ja Joe Biden võivad enne aasta lõppu kohtuda video vahendusel ning järgmise aasta alguses otse.

22. novembril teatas Vene välisminister Sergei Lavrov, et Putini ja Bideni kontaktide aeg ja formaat on alles kooskõlastamisel. Lavrov nimetas Ukrainat eelseisvate kõneluste üheks teemaks.

Putin ja Biden pidasid Genfis läbirääkimisi 16. juunil.

Gerassimov osales Putini ja Bideni kõnelustel Genfis. "Tundsime konstruktiivset suhtumist. Mulle näib, et mõlemad meie riigid lähevad seda teed," ütles Gerassimov presidentide kõneluste kohta Genfis usutluses Vene televisioonile.

2019. aasta septembris ütles Vene kaitseminister Sergei Šoigu, et Vene Föderatsiooni ja USA vahel on loodud kontakt kindralstaabi tasemel.

"Meil on kontaktid Ameerika sõjaväega ka peastaabi tasemel. Need kontaktid on üldiselt üsna konstruktiivsed," ütles Šoigu toona.