TLÜ rektor: infoteaduste lõpetajad ei lähe raamatukogudesse tööle

"Tänastest infoteaduste bakalaureuseastme lõpetajatest ei lähe suur osa raamatukogudesse tööle," tõi Tallinna Ülikooli rektor Tõnu Viik välja põhjuse, miks otsustati uuel õppeaastal infoteaduste bakalaureuseõppesse uusi üliõpilasi mitte vastu võtta.

"Suureks probleemiks on infoteaduste bakalaureuseastme õppekava üliõpilaste suur väljalangevus juba esimesel õppeaastal, mis on oluliselt suurem ülikooli ja riigi keskmisest," sõnas Viik. "Seega on ka lõpetajate arvud pigem väikesed ning enamus bakalaureuse diplomi omandanutest ei jätka õpinguid magistriastmel."

Viik tõi välja, et infoteaduste õppekava tuleks hoopis integreerida pedagoogika, andragoogika ja sotsiaaltööga, sest tulevikus kasvab vajadus raamatukogupedagoogide ja digiarenduse spetsialistide, mitte raamatukoguhoidjate järele.

Infokirjaoskus, digitaalne kirjaoskus, meediapädevus ja kultuuriteadlikkus aga on Viigi sõnul üldpädevused, mida võiks omandada iga kõrghariduse lõpetaja.

Viik ei välistanud, et ülejärgmisel õppeaastal jälle sellele erialale uusi üliõpilasi vastu võetakse, kuid märkis, et kuna üks kriitilisematest kitsaskohtadest on kõrghariduse vähene rahastus, mida õppekava arendajatel ei ole üldjuhul võimalik lahendada, siis ei pruugi olla ülikoolil tulevikus võimalik jätkata õppe pakkumist valdkondades, mis ei ole ülikooli vastutusvaldkond.

Kultuuriminister Tiit Terik pöördus eelmisel Tallinna Ülikooli poole palvega mitte kaotada infoteaduse bakalaureuse õppekava, sest see seab ohtu raamatukogunduse tuleviku Eestis.

"Riik kujundab praegu nägemust, kuidas võiksid raamatukogud toetada avalike teenuste pakkumist laiemalt," ütles Terik.

"Samuti on raamatukogudel roll ja kasutamata potentsiaal elukestva õppe korraldamises. See tähendab, et nii raamatukogude tähtsus kui ka raamatukogutöötaja töö keerukus pigem kasvavad."

Terik leidis, et kuna Tartu Ülikooli infokorralduse õppekava sai rahvusvahelisel kvaliteedi hindamisel kriitilise hinnangu ning tuvastatud puudusi ei ole piisavalt kõrvaldatud, võib sattuda ohtu infoteaduste alase õppekava jätkusuutlikkus.

"Tallinna Ülikool on ainus ülikool Eestis, kus on siiani võimalik omandada infoteaduse alast haridust kõigil akadeemilise koolituse tasemetel: bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppes," leidis Terik.