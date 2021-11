USA tehnoloogiahiiglane Apple kaebas Iisraeli tarkvarafirma NSO kohtusse. Apple väidab hagis, et NSO kasutas Apple'i platvormidel nuhkimisvara.

Apple väidab hagis, et NSO tegi 2021. aastal jõupingutusi, et jälgida ja rünnata Apple'i kliente, tooteid ja servereid. Selle käigus kasutas NSO ohtliku nuhkvara ja nüüd tahab Apple keelata NSO tegutsemise oma platvormidel, vahendas The Wall Street Journal.

Mitme uurija sõnul töötas NSO välja tehnika, et installida Apple'i mobiiltelefonidesse oma nuhkimistarkvara Pegasus. Seda tehti ilma kasutajate nõusolekuta.

Apple nõuab hagis kahjutasu.

"Sellised ettevõtted nagu NSO kulutavad miljoneid dollareid keerukatele nuhkvaratehnoloogiatele, neid ei võeta tõhusalt vastutusele. See peab muutuma," ütles Apple'i tarkvara divisjoni juht Craig Federigh.

2019. aastal kaebas suhtlusrakendus WhatsApp NSO kohtusse, väites, et ettevõte saatis pahavara 1400 kasutajale. WhatsAppi emafirma on Mark Zuckerbergi juhitud Meta.

"Väga hea, et Apple ühineb jõupingutustega, et võidelda nuhkvarafirmade tegevuse vastu," ütles WhatsAppi juht Will Cathcart.

NSO pressiesindaja sõnul on firma tehnoloogia päästnud maailmas tuhandeid elusid.

"Pedofiilid ja terroristid kasutavad interneti ja me pakume valitsustele seaduslikke vahendeid nende vastaseks võitluseks," teatas pressiesindaja.

Kriitikud ja privaatsuse kaitsjad väidavad juba aastaid, et NSO müüb häkkimistööriistu autoritaarsetele valitsustele. NSO tarkvara abil jälgivad valitsused inimõigusaktiviste, ajakirjanikke, poliitikuid ja juriste.