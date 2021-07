Novalpina kaotas kontrolli NSO-d omava fondi üle

"Novalpina Capitali investorid haarasid sel kuul fondi üle kontrolli," ütlesid protsessiga kursis olevad inimesed.

Fondile kuuluvad NSO Group, Eesti hasartmängufirma Olympic Entertainment Group ja Prantsusmaa meditsiinifirma Laboratoire X.O.

Fondi investorite hulka kuuluvad ka riiklikud pensionifondid. Investorid peavad järgmise nädala jooksul otsustama, kas likvideerida fond varade müümise teel või määrata juhiks kolmas osapool, teatas Financial Times.

"Novalpina asutajad Stephen Peel, Bastian Lueken ja Stefan Kowski läksid omavahel riidu. Investorid jõudsid järeldusele, et mehed ei saa enam jätkata fondi juhtimist," ütlesid asjaga kursis olevad isikud.

Kolm meest pole olukorda kommenteerinud.

Novalpinale kuuluv NSO on mitme spioonivaidluse keskmes.

NSO on müünud valitsustele telefonipahavara, mille abil on jälitatud kümneid tuhandeid aktiviste, ajakirjanikke, poliitikuid ja juriste mitmel pool maailmas, selgub lekkinud andmetest, mida ajalehe Guardian ja veel 16 väljaande osalusel on uuritud.

Lekkinud andmete seas on ka rohkem kui 50 000 inimese telefoninumbrid.

NSO kinnitusel on tarkvara Pegasus mõeldud kasutamiseks ainult kurjategijate ja terroristide vastu.