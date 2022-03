NYT: Iisrael blokeeris Eestis ja Ukrainas Pegasuse nuhkvara kasutamise

Iisraeli valitsus lükkas tagasi Ukraina ja Eesti taotlused osta ja kasutada Venemaa mobiilinumbrite häkkimiseks nuhkvara Pegasus, kirjutab The New York Times , viidates aruteludega kursis olevatele allikatele.

Pegasuse nuhkvara on loonud Iisraeli ettevõte NSO. Leht kirjutab, et Ukriana ja Eesti lootsid osta Pegasuse nuhkvara, et saada ligipääs Vene telefonidele tõenäoliselt osana luuretegevusest.

Iisraeli kaitseministeerium keeldus aga andmast NSO-le litsentse Pegasuse nuhkvara müümiseks Eestile ja Ukrainale, kui nende riikide eesmärk on kasutada seda Venemaa vastu.

Allikate sõnul kartis Iisrael, et Pegasuse tarkvara müümine neile võib kahjustada Iisraeli suhteid Venemaaga.

Pegasus on tööriist, mis suudab rünnaku sihtmärgi mobiiltelefonist kõik kätte saada, sealhulgas fotod, kontaktandmed, sõnumid ja videosalvestused, ilma, et telefoni kasutaja peaks andmepüügi lingile vajutama. Samuti suudab Pegasus muuta telefoni jälitus- ja salajaseks salvestusseadmeks, mis võimaldab telefonil enda omaniku järele nuhkida.

Ukraina oli Pegasuse kasutamist soovinud mitu aastat tagasi, pärast 2014. aastat, kui Venemaa Krimmi okupeeris. Eesti puhul algasid kõnelused Pegasuse ostmiseks 2018. aastal. The New York Times kirjutab, et esialgu andis Iisrael Eestile süsteemi ostmiseks loa. Eesti valitsus oli ajalehe teatel teinud ka suure sissemakse 30 miljonist dollarist, mida oli lubanud süsteemi eest maksta.

Järgmisel aastal võtsid ajalehe sõnul Iisraeli julgeolekuagentuuridega ühendust Vene kaitseametnikud, kelle väitel kavatses Eesti kasutada Pegasust Venemaa vastu. Pärast Iisraeli ametnike vaidlusi blokeeris kaitseministeerium Eestil Pegasuse kasutamise Vene mobiilinumbrite nuhkimiseks üle maailma.