Kaljulaid saab uued tööruumid RKAS-i majja

"Eelnõu kohaselt antakse president Kersti Kaljulaidi kasutusse alates 1. märtsist 2022 esindus- ja tööruumid Tallinnas Tartu mnt 85," öeldakse valitsuse neljapäeval tehtud otsuse seletuskirjas.

Sellekohase taotluse oli presidendi kantselei edastanud riigikantseleile tänavu 17. novembril.

Seletuskirja kohaselt on Tartu mnt 85 asuv hoone Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi omand ning on renoveerimisel. Büroohoones rendib ruume mitu asutust, sh ka näiteks rahandusministeerium ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

"President Kersti Kaljulaid on hinnanud, et hoone on kohane ametist lahkunud presidendi institutsiooni ühiskondlike funktsioonide täitmiseks ning sobib ühtlasi Vabariigi Presidendi Kantselei nende teenistujate tööruumideks, kes antakse ametist lahkunud presidendi käsutusse Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse alusel," seisab seletuskirjas. "Hoone omanikuga on saavutatud kokkulepe ja sõlmitud eelleping üüripinna remonttöödega alustamiseks. Kasutusse võetavad ruumid on valitud selliselt, et tekib n-ö iseseisev üksus, mida ei mõjuta teised hoone kasutajad, ning sellest tulenevalt kujuneb esindus- ja tööruumide kogumahuks 287,4 ruutmeetrit," öeldakse samas.

Valitsuse otsus põhineb presidendi ametihüve seadusel, mille kohaselt peab valitsus otsustama ametist lahkunud presidendile esindus- ja tööruumide kasutusse andmise ja presidendi elukoha korrashoiuga seotud mõistlike kulude hüvitamise.

Valitsus otsustas neljapäeval katta ka Kaljulaidi elukoha korrashoiuga seotud mõistlikud kulud.

Presidendi esindus- ja tööruumide üüri- ja korrashoiukulud ning tema elukoha korrashoiuga seotud kulud kaetakse presidendi kantselei eelarvest.