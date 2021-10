President Kaljulaidi heaks asub tööle kolm inimest

President Kersti Kaljulaidi büroos asub tööle kolm inimest. Nõunik Taavi Linnamäe ei pea aga mõistlikuks spekuleerida selle üle, kas büroo ülesandeks on ka presidendi toetamine valimistel maksumaksja raha eest, kui Kaljulaid peaks tegema teoks oma vihje tulla sisepoliitikasse.

"Ei ole mõistlik spekuleerida selle üle, kas president Kaljulaid asub tegutsema ka poliitikas," vastas nõunik Taavi Linnamäe ERR-i küsimusele, kas büroo ülesandeks saaks olema ka president Kaljulaidile valimiskampaania tegemine juhul, kui ta näiteks riigikogu valimistel kandideerima peaks.

Linnamäe rõhutas, et Kaljulaid ei ole oma edasisest karjäärist rääkides välistanud mitte ühtegi võimalust ning sellest tulenevalt ei pea ta mõistlikuks spekuleerida ega arutleda hüpoteetiliste olukordade üle.

Ta selgitas, et presidendil on endiselt palju rolle, mida ta täitma peab ning selleks on talle ette nähtud büroo.

"President Kaljulaid lahkus ametist kolm päeva tagasi," tõi Linnamäe välja põhjuse, miks on keeruline kommenteerida, millega büroo täpsemalt edaspidi tegeleb.

Küll aga kinnitas ta, et Kaljulaid jätkab oma rolli ÜRO-s, kus ta on naiste, laste ja noorukite õiguste eestkõneleja. Samuti ootavad teda ees mitmed kutsed ja kohtumised nii kodu- kui välismaal.

"Õige aeg on neist rääkida siis, kui need selguvad," ei soostunud Linnamäe kommenteerima ühtegi eesootavat kohtumist täpsemalt.

Reede hommikul oli president Kersti Kaljulaidi büroo kodulehel kerstikaljulaid.ee kirjas, et tema büroos töötavad kolm inimest: nõunikena Taavi Linnamäe ning Triin Väljataga ja abina Rein Vaabel.

Pärast ERR-i küsimust presidendi kantseleile, miks on talle ette nähtud kaks nõunikku ja üks abiline, saabus vastus: "Ametist lahkunud president Kersti Kaljulaidi toetavad kaks töötajat – osalise koormusega nõunik Taavi Linnamäe ning sekretär Triin Väljataga."

Seejärel muudeti informatsiooni ka büroo kodulehel. Seaduse järgi on presidendile pärast ametivolituste lõppemist ette nähtud muuhulgas tööruumid ning nõunik ja sekretär, kes on presidendi kantselei teenistujad.

Linnamäe selgitas, et Vaabeli näol on tegelikult tegu autojuhiga, kes samuti seadusega presidendile ette on nähtud.

Kuigi Linnamäe kinnitas septembri algul ERR-ile, et Kadriorus asuva jääkeldri ruume ei hakka pärast oma ametiaja lõppu kasutama president Kersti Kaljulaid, siis just nendesse ruumidesse on büroo praegu tööle asunud.

Presidendi kantseleist lisati, et koostöös Riigi Kinnisvara AS-iga tegeletakse praegu president Kaljulaidi büroole sobiva tööpinna otsimisega.