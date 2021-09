Koostöö kogu peab jääkeldrist välja kolima

Kadrioru lossi jääkeldrist pidi välja kolima Eesti Koostöö Kogu, et teha ruumi presidendi kantseleile.

Eesti Koostöö Kogu juhataja Kairi Tilga ütles ERR-ile, et nad on jääkeldrist juba välja kolinud ja leidnud endale rendipinna Eesti Kaubandus-Tööstuskojas.

Tilga rääkis, et jääkeldris jagasid nad ruumi presidendi kantseleiga. "Kuna kantseleil on suur ruumipuudus, vajasid nad kontoripinda juurde," selgitas ta.

Kogu on jääkeldri ruumides olnud vaid viimasel paaril aastal, ka enne seda tegutseti rendipinnal. Tilga sõnul tuleb rendipinna rahastus nende eelarvest.

Eesti Koostöö Kogu kuulub Vabariigi Presidendi Kantselei haldusalasse. Tegu on 2007. aastal president Toomas Hendrik Ilvese poolt ellu kutsutud mõttekojaga, mis muuhulgas arendab valitsusväliste organisatsioonide koostööd ning töötab välja poliitikasoovitusi.

Lisaks kodanikuportaali rahvaalgatus.ee haldamisele annab koostöö kogu välja Eesti inimarengu aruannet.

Presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe selgitas, et kuna lähiaastatel asutakse renoveerima presidendilossi, on kantseleil vaja lisapinda, et vajadusel sinna töötajaid ümber suunata.

Linnamäe kinnitas, et jääkeldri ruume ei hakka pärast oma ametiaja lõppu kasutama president Kersti Kaljulaid, kellele sobilikke ruume hakatakse koostöös Riigi Kinnisvara AS-iga alles otsima.

Presidendi ametivolituste lõppemisega kaasneb mitmeid hüvesid

Presidendil on seadusest tulenev õigus saada pärast ametivolituste lõppemist enda kasutusse elu-, esindus- või tööruumid, mille üüri- ja korrashoiukulud hüvitab riik. Eelneva asemel võib ta saada hüvitist ka oma elukoha korrashoiuga kaasnevate kulude eest.

Ametivolituste lõppemisel saab president hüvitist ühe aasta ametipalga ulatuses, võimaluse kasutada ka edaspidi riigi kulul ametiautot ning oma käsutusse nõuniku ja sekretäri. Samuti on presidendil õigus saada hüvitist lähetuskulude ja muude põhjendatud kulutuste eest.

Pärast ametivolituste lõppemist makstakse presidendile ka ametipensioni, mille suurus on 75 protsenti presidendi ametipalgast. Presidendi abikaasa saab esinduskulude katteks igakuist esindustasu, mille suurus on 20 protsenti presidendi ametipalgast.