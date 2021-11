Ministeerium soovitab kiirtestida vaid kaitsepookimata kooliperet

Haridus- ja teadusministeeriumi kriisijuht Rain Sannik ütles, et kui kolm korda nädalas kiirtestimisega alustati, siis tulid õpilased pikalt koolivaheajalt ning ka üldine nakatumine Eestis oli palju kõrgem.

Nüüd soovitab haridus- ja teadusministeerium kaitsesüstimata kooliperet testida kaks korda nädalas.

"Tänaseks oleme öelnud koolidele, et suuresti saab see olla kooli enda valik, millistel nädalapäevadel nad neid testimisi korraldavad, sest see sõltub ka koolist endast, laste arvust ja sellest, kus see kool asub," ütles Sannik.

Kui on põhjendatud vajadus või seda nõuab epidemioloogiline olukord, siis soovitab ministeerium testida ka vaktsineerituid, vajadusel tihedamini kui kaks korda nädalas.

Positiivse testitulemuse saanud koolipere liige peaks minema koju, panema endale perearsti juurde aja ning kinnitama testitulemust PCR-testiga.