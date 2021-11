Elering hoiab taastuvenergia tasu kolmandat aastat samal tasemel

"Oleme koostöös majandusministeeriumiga leidnud võimalusi taastuvatest energiaallikatest toodetud energia statistika müügist saadud tulusid kasutada taastuvenergia toetuste maksmiseks, mis võimaldab vältida tasu tõusu. Vaadates ette, on eesmärk säilitada kodutarbijale taastuvenergia tasu samal või väiksemal tasemel ka 2023. aastal isegi juhul, kui energiamahukale tööstusele rakendub taastuvenergia tasu madalam määr," ütles Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Järgmisel aastal kulub Eleringi prognoosi järgi taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergiale toetuste maksmiseks 90,8 miljonit eurot ja tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia toetusteks 3,2 miljonit eurot.

Prognoosi järgi toodavad toetust saavad taastuvenergia tootjad 2022. aastal elektrit 1690 gigavatt-tundi ja tõhusa koostootmise režiimil elektri tootjad 100 gigavatt-tundi.

Biomassist ja biogaasist toodetud elektri toetamiseks kulub 44 protsenti toetustest. Tuulikute arvele langeb 29 ja päikeseelektrijaamadele 27 protsenti toetuste summast. Alla protsendi toetustest saavad hüdroenergia tootjad.

Tasu suurust mõjutab toetusperioodi lõppemine kolmandal suuremal elektri ja soojuse koostootmisjaamal, ent samal ajal suureneb kiiresti toetust saavate päikesejaamade toodang.

Taastuvenergia tasu arvutamisel on arvesse võetud ka asjaolu, et selle aasta oktoobri lõpu seisuga on taastuvenergia tasu laekunud 2,8 miljoni euro võrra vähem, kui on kulunud raha toetusteks. See summa tuleb katta järgmisel aastal kogutavate tasudega. Samas on 2022. aasta taastuvenergia tasu arvutamisel arvestatud nelja miljoni euro laekumisega statistikakaubanduse tuludest, mis vähendab tarbijatelt kogutava tasu summat.

Taastuvenergia tasu on taastuvast energiaallikast või tõhusa koostootmise režiimil toodetud ning võrku antud elektrienergia toetuste rahastamise kulu.

Taastuvenergia tasu arvutajaks on Elering, kes koostab ja avaldab 1. detsembriks oma veebilehel võrguettevõtjate, otseliini valdajate, taastuvenergiast ja tõhusa koostootmise režiimil elektrienergia tootjate ning Eleringi elektrivõrguga ühendatud tarbijate esitatud prognoosidel põhineva hinnangu.