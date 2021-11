Iraani endine tuumajuht tunnistas tuumapommi ehitamise plaani

Iraani võimud väidavad, et riigi tuumaprogramm on mõeldud rahumeelseks otstarbeks. Abbasi tunnistas intervjuus riigimeediale, et riigil on olemas sõjalise võimekusega süsteem.

Abbasi intervjuu tähistas Iraani teadlase Mohsen Fakhrizadehi surma aastapäeva. Iisraeli julgeolekuagentuur Mossad mõrvas Fakhrizadehi eelmisel aastal. Fakhrizadeh oli ka Iraani kaitseministri asetäitja.

Iisrael süüdistas Fakhrizadehi tuumarelvaprogrammi juhtimises. Abbasi sõnul oli Iisraeli hinnang Fakhrizadehi tähtsusest Iraani tuumaprogrammis täpne, vahendas The Times.

"Kuigi meie seisukoht tuumarelvade suhtes põhineb kõrgeima juhi selgesõnalisel suunisel, et tuumarelvad on haram (islamiseadustega keelatud), siis Fakhrizadeh lõi selle süsteemi ja tema mure ei olnud ainult meie riigi kaitse. Meie riik toetab Iisraeli vastast vastupanu telge ja see muudab sionistid tundlikuks," ütles intervjuus Abbas.

Abbasi intervjuu avaldati esmaspäeval. Viinis taasalustati esmaspäeval ka kõnelusi 2015. aasta Iraani tuumaleppe elustamise üle. USA eelmine president Donald Trump viis Ühendriigid 2018. aastal leppest ühepoolselt välja ja taaskehtestas islamivabariigile sanktsioonid.

Aasta hiljem hakkas Iraan vastumeetmeid rakendama, loobudes mõningatest leppega võetud kohustustest, näiteks rikkudes rikastatud uraani varude kokkuleppes sätestatud piirmäärasid. Trumpi ametijärglane Joe Biden on öelnud, et soovib USA naasmist kokkuleppesse, kuid Washington süüdistab Iraani venitamises ja "radikaalsete" nõudmiste esitamises.