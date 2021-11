Ventilatsioonitöödeks mõeldud 30 miljonist jõuab koolidesse 13 miljonit

Valitsus suunas lisaeelarvega koolide ja lasteaedade ventilatsioonide parandamiseks 30 miljonit eurot. 13,4 miljonit sellest summast plaanivad omavalitsused kasutada just selleks, aga ülejäänud raha läheb näiteks kõnniteede ja tänavavalgustuse rajamiseks.

Pandeemiatingimustes ilmnes, et enam kui 800 Eesti haridusasutusest 250 ventilatsioon ei vasta tänapäeva nõuetele ning koroonaviiruse uuteks laineteks valmistudes tuleb koolipidajatel asuda ventilatsiooni parandama.

Seetõttu eraldas riik tänavu lisaeelarvega omavalitsustele investeeringuteks 30 miljonit eurot, mida soovitas kasutada eelkõige koolide ja lasteaedade ventilatsioonisüsteemide parandamiseks.

Investeeringutoetust võib määruse kohaselt siiski kasutada kõikide valdkondade objektide ehituseks, rekonstrueerimiseks või remondiks.

Haridus- ja teadusministeeriumi riigivara valitsemise valdkonna juhi Indrek Riisaare sõnul tuli just ventilatsioonitöid silmas pidades ette toetuse tähtajaline piir. Kuna raha võib kasutada tuleva aasta lõpuni, siis nii kiiresti lihtsalt ei jõuta ventilatsiooniprojekte teha ning mitmed omavalitsused plaanivad seda teha teistest vahenditest.

"Seal jäi omavalitsustel valikuvõimalus, milleks seda kasutada. Kuna tegemist on 2021. riigieelarve rahaga, siis omavalitsused tihti seda ei kasutanud ventilatsioonisüsteemide parandamiseks, küll nad on lubanud, et selle raha tõttu vabanevat omavalitsuse enda raha nad edaspidi kasutavad ventilatsioonisüsteemide parandamiseks," ütles Riisaar.

Mõned omavalitsused otsustasid kasutada raha näiteks kooli staadioni välja ehitamiseks, teised ehitavad välja kooli küttesüsteemi, mitmed aga suunavad raha hoopis tee-ehitusse.

Omavalitsustele suunatud 30 miljonit investeeringutoetust ei ole ainus meede, millega koolide ventilatsiooniprobleeme lahendada püütakse.

Aasta lõpus eraldas haridus- ja teadusministeerium 2,6 miljonit eurot kohalikele omavalitsustele üldhariduskoolide ventilatsioonisüsteemide parandamiseks, CO2 andurite ja puhastite ostmiseks. "Seda raha saab ka ainult selleks kasutada, 2022. aasta lõpuni," rääkis Riisaar.

Haridusasutustesse suunatud 13,4 miljonist eurost teevad mõned omavalitsused ka koolide või lasteaedade ruumides remonti, kuid mitte ventilatsioonitööde teostamiseks, kuna hoones on toimiv ventilatsioon olemas.

Välja töötamisel on ka CO2 vahenditest sihtotstarbeline koolide ventilatsioonimeetmete ja energiatõhususe parandamise meede mahuga 15 miljonit eurot. Neid töid saab teha 2024. aasta lõpuni.

Riisaar ütles ka, et ministeerium on omavalitsustelt küsinud lisainfot ka selle kohta, kuhu raha on kasutatud ja miks pole seda koolide jaoks kasutatud.

Riisaare sõnul läheks terveks koolivõrgu ventilatsioonide korrastamiseks 350 miljonit eurot.