"Olukorrast riigis" kritiseeris riigieelarve koostamist

Riikoja märkis, et keskmisele inimesele on tuleva aasta riigieelarve ilmselt suhteliselt arusaamatu, sest riigi majandus kasvab kiiresti, riigi sissetulekud kasvavad, kuid eelarve üks märksõna on siiski suured kärped.

"Parlament on jõudnud isegi nii kaugele, et kolme protsendi võrra kärbitakse erakondade rahastamist - kui see muidu on olnud 5,5 miljoni euro ringis käesoleval aastal, siis järgmisel aastal on see umbes 5,2 miljonit eurot. Nii et ei saa keegi ette heita, et oma raha kotti nad ei harvenda, kui teised peavad kärpima. Pisku ikkagi tehakse. Aga olgem ausad, mitte midagi ei juhtuks meie parlamendierakondadega, kui seda toetust ka poole võrra vähendada. Kui riigil on ajad keerulised, siis poliitikud võiksid eeskuju näidata. Aga sisuliselt on see sama tähtsusetu küsimus kui katuserahad, millest väga palju armastatakse rääkida," arutles Riikoja.

Tema hinnangul on riigieelarve suurim probleem aga siseturvalisuse kärped. "Kärpima peavad nii politsei- ja piirivalveamet kui ka päästeamet. Kärbitakse erinevaid ennetustegevusi, kärbitakse töötajaid ja mitte ainult kontoripersonali, vaid reaalselt neid inimesi, kes peavad olema piiri peal või peavad päästmisega tegelema," lisas ta.

Lepik märkis, et kolmandale lugemisele jõudvast riigieelarvest on raske aru saada ilmselt ka keskmisel rahvasaadikul.

"Seda sel lihtsal põhjusel, kuidas seda eelarvet koostati. Ehk tegelikult meil on väga raske nähagi nende arvude taha või näha neid kuluridasid ja mõista, kuidas see eelarve kokku saab. Sest meil on tekkinud nüüd selles kontekstis, et ühtpidi ju räägitakse sellest, et investeeringuid kasvatatakse, riigieelarve teeb kõiksugu proaktiivseid samme, aga teistpidi räägitakse, et tegevuskulud tuleb alla tuua. Ja kuidagi sellisel perverssel moel on tagasi jõutud selle loogikaga viimase 30 aasta põhiprobleemi, et betoonivalamiseks jätkuvalt raha on, aga inimeste jaoks, kes töötavad riigisektoris, kes sõltuvad riigipoolsest rahastusest, nende jaoks raha pole. Selles mõttes saab selle eelarve sedapidi kokku võtta," rääkis Lepik.

Riikoja hinnangul on küsimus riigieelarve koostamisel selles, kas poliitikud saavad aru, kelle ja mille jaoks riik toimib, ning sellest, et riik toimib eelkõige kodanike jaoks, või nad ei saa sellest aru.

"Jõuame selleni, et kui eelkõige Reformierakond on rääkinud kogu aeg, et nemad teavad, kuidas riiki valitseda, nemad teavad, kuidas õige on raha kulutada, raha jaotada - neil on olnud vahepeal mitu aastat aega opositsioonis kõike seda ettevalmistada -, siis reaalselt tehtud ei ole midagi. Riigieelarvet kärbitakse ainult numbrite vaates, kõigile ühesuguse protsendiga, kõigile ühesuguse lauaga, aga sisulist süvenemist, sisulist valitsemiskvaliteedi muutust toimunud ei ole," rääkis Riikoja.

"Ei ole jõutud selleni, et me reaalselt vaatame üle, mis on riigi funktsioonid, mida on vaja, mida on vähem vaja, mida ei ole üldse vaja, ja sellest tulenevalt teeme oma tegevuskulude kärpeid. Selleni riik jõudnud ei ole. Ja ma julgen lahjemat mürki võtta, et ei jõuta selleni ka 2023. aasta riigieelarvet koostades, sest umbes kevadest lülituvad kõik erakonnad ümber valimiste režiimile, oma põhitöö ehk riigivalitemisega siis sisuliselt ei tegeleta, kogu aur läheb sellele, et saaks võimalikult hea valimistulemuse 2023. aasta kevadel," lisas ajakirjanik.