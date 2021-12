Eesti aitab kaasa Valgevene režiimi ekspordile

"Statistikaameti andmetest selgub, et Valgevenest peamiselt transiidiks imporditava kauba käibe rekordid said tänavu purustatud juba oktoobriks. Aasta kümne esimese kuuga on sealt Eestisse tulnud üle poole miljardi euro eest kaupa. Sellest omakorda enamik on raskemaid naftatooteid, nagu näiteks masuut, mis moodustab impordist neli viiendikku," kirjutas EPL teisipäeval.

Samast selgub, et tänu naftatoodete hinna kallinemisele on Valgevene tõusnud Eesti suuruselt kümnendaks impordipartneriks.

Naftasaadusi veetakse Eestisse suurelt jaolt mööda raudteed ja seal on rahvusvaheliste kaubavedude jäme ots riigile kuuluva Operaili käes. Operaili juhi Raul Toomsalu sõnul pole nende teenuste tellijad mitte Valgevene kaubasaatjad, vaid juba siinsed ettevõtted.

Euroopa Liit on kehtestanud diktaator Aleksandr Lukašenko juhitavale Valgevene režiimile juba viis sanktsioonide paketti, et karistada seda opositsiooni jõhkra mahasurumise ja naaberriikide survestamise eest. Valgevenes asuvad juba Nõukogude Liidu ajast nafta ümbertöötlemistehased, mille tooraine tuleb Venemaalt, kuid mille abil teenib režiim enda käigushoidmiseks vajalikke tulusid.