Leedu otsib võimalusi Valgevene transiiti piirates USA-ga solidaarne olla

Seni aga püüab Leedu valitsus minimeerida mainekahju, mis tekkis, kui avastati, et Belaruskali ekspordib oma toodangut läbi Leedu. Kuna Belaruskali ei ole Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirjas, peab valitsus leidma muu võimaluse, kuidas see kaubatee kinni panna.

Te saatsite peaministrile eelmisel nädalal tagasiastumisavalduse, mis kiiresti riiulisse pandi. Kas see oli näitemäng või teie tõsine kavatsus ja tõsine kriis?

See on tõsine kriis ja kavatsus oli tõsine. Probleem on selles, et me oleme üsna keerulises olukorras. Me peame üles näitama solidaarsust oma strateegiliste partnerite suhtes, antud juhul USA suhtes. Samas on meil õigusriigi kohustused rahvusvahelise äri ja rahvusvaheliste lepingute suhtes, mis on riigiettevõtete vahel sõlmitud. Siin ei ole lihtsaid lahendusi.

Loomulikult on siin poliitiline vastutus ja ma tahan öelda väga selgelt, et minu poliitiline vastutus on väga mõistetav. Peaminister nägi seda veidi teisiti, ta nägi seda osana valitsuse ühisest vastutusest ja tema jaoks oli küsitav, kas valitsus tervikuna saab jätkata või mitte. Ta otsustas, et valitsus peab tööd jätkama, aga langetama praktilistes küsimustes otsuseid ja leidma lahenduse.

Ja mida te siis teete Belaruskali ekspordiga?

On mõned juriidilised küsimused ja me töötame mitmete lahenduste kallal. Praegu ma tean, et võib-olla on riigifirma poolt tehtud vigu, me uurime neid ja vaatame, kas lepingut tervikuna ei ole rikutud. See lahendaks mõned probleemid.

Aga see ei vasta teistele küsimustele, nagu näiteks kas siis saab kaaliumkloriidi transportida läbi teiste sadamate, kui Leedu sadamad õnnestub kuidagi kinni panna. Meie teadmise kohaselt on võimalik seda transportida ka läbi meie sõprade Läti ja Ukraina. See võib seada keerulise valikute ette ka meie liitlased siin regioonis.

Olles täpne, siis ei ole nende kaupade vedu praegu keelatud.

Täpselt nii, ei ole. Ainsad sanktsioonid, millel on juriidiline mõju Leedule, Eestile või ükskõik millisele teisele Euroopa Liidu riigile, on Euroopa Liidu sanktsioonid. Neid oleme me kohustatud järgima. See on praktiliselt automaatne. Kui midagi on sanktsioonide all, siis meie toll ei saa seda rohkem läbi lasta. Kõikidel teistel juhtudel on see poliitiline küsimus või maine küsimus või strateegiline küsimus.

Kui see on lubatud, siis miks see on nii oluline teema teie jaoks?

Ma arvan, et Leedus olid teatud ootused, mis ei olnud nii-öelda kontrollitud. Ma võin ka ennast selles süüdistada, et ma ei suutnud lihtsalt ja selgelt seletada, mis on Euroopa Liidu ja USA sanktsioonide erinevus. Kuigi nad tunduvad sarnased, siis oma mõju poolest on nad üsna erinevad. Avalikkuses valitses ootus, et need on praktiliselt samad ehk et see on justkui sisse-välja lüliti, mida vajutatakse kas Brüsselis või Washingtonis ja see töötab. Aga see ei tööta nii. Ja tegemist on lisandunud kohustustega ja võimaliku arbitraažiga ja kõigi selliste asjadega. USA sanktsioonide poliitilise olemuse kõrval tuleb meil vastata ka teistele küsimustele.

Nii et see on üsna keerukas olukord. Milline on teie lahendus?

Peaminister on andnud lahenduste otsimiseks aega 31. jaanuarini. Leedu valitsuse mainekahju tuleb minimeerida, oli peaministri soov.

Nii et mõte on see eksport lõpetada?

Põhimõtteliselt küll, aga nagu ma olen avalikult korranud, peab see otsus olema juriidiliselt ja poliitiliselt põhjendatud. Kuni meil seda ei ole, ei saa me sellest teada anda. Sest see suurendab ootusi, et see on kerge, aga see ei ole. Kui meil on otsus olemas, siis me anname sellest teada.

Kas Leedu saaks ka ise omalt poolt sanktsioone rakendada ja öelda, et me ei taha Valgevene eksporti siia?

Kahjuks mitte. Sanktsioonid kui sellised on osa kaubanduspoliitikast, mis on Euroopa institutsioonide pädevuses. Ehk et kas kaubelda või mitte tuleb otsustada Euroopa institutsioonides. Ühelgi riigil Euroopa Liidus ei saa olla oma sanktsioonide režiimi. Kahjuks või õnneks, mul on seda raske öelda, aga meil ei ole sellist õigust.

Kas Belaruskali on ainus eksportkaup Valgevenest, mis liigub läbi Leedu, või on selliseid asju rohkem?

Ma eeldan, et sanktsioonide alla mittekäivad kaubad liiguvad endiselt ja selliseid on. Kaaliumkloriid on Valgevenes väga oluline äri, aga muud on ka, mis on endiselt elus ja ekspordivad ja Leedu on ilmselgelt Valgevene kaupade peamine transiiditee.

Ja naftatooted liiguvad läbi Eesti.

Jah, me oleme sellest kuulnud. Loodame, et Eesti valitsus vaatab seda asja.

Need naftatöötlusettevõtted pole ka sanktsioonide all nagu ma olen aru saanud. Nii et sarnane olukord?

Täpselt. See on poliitiline küsimus ja maine küsimus, nagu ka meie puhul. Võib-olla teie juhite ootusi paremini kui meie.