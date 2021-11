Soome Olkiluoto tuumajaama kolmas reaktor sai valmis

Olkiluoto kolmas reaktor pidi esialgse plaani kohaselt valmis saama juba 2009. aastal. Reaktori ehitamine venis aga 12 ja pool aastat.

Ehitus läks maksma 11 miljardit eurot, mida on kaheksa miljardi euro võrra rohkem, kui projekteerimisetapis eeldati. Pool sellest summast maksab kinni Soome tuumaenergiafirma Teollisuuden Voima (TVO). Ülejäänud poole summast maksavad hilinemise hüvitusena jaama ehitanud tööstuskontsernid. Need on Prantsusmaa firma Areva ja Saksamaa tööstushiid Siemens.

Reaktor hakkab tööle jaanuaris. Veebruaris suunatakse elekter generaatorist võrku ja juunis saavutab jaam täisvõimsuse.

"Vähemalt nii peaks see olemasoleva informatsiooni järgi juhtuma ja suure tõenäosusega ka juhtub. Kogu protsess on veninud nii kaua, et keegi ei julge midagi 100 protsenti lubada," ütles TVO avalike suhete juht Juha Poikola.

"Kui elektri tootmine veebruaris ei alga, siis peavad Areva ja Siemens maksma TVO-le hilinemise eest veel suurema summa hüvitist," vahendas Yle.

Elektrijaama reaktori ehitamise eest vastutab Areva, turbiini eest Siemens. Mõlemad firmad vastutavad ühiselt hilinemise eest. Erimeelsusi reaktori ehitamisel põhjustas Soome litsentsimispraktika.

Olkiluoto kolmanda reaktori võimsus on 1600 megavatti. Seda on umbes sama palju kui annavad jaama kaks ülejäänud reaktorit kokku.

Juunis peaks tuumaenergia osatähtsus Soome elektritootmises tõusma 27 protsendilt 40 protsendile.

Uus reaktor muudab Soome elektritootmise mitmekesisemaks. Tuumaenergia täiendab nüüd tuuleenergiat. Elektriallikate mitmekesisus toob kaasa suurema stabiilsuse tervele riigi tööstusele.

"Olkiluoto 3 koos kasvava taastuvenergia tootmisega annab Soomele hea võimaluse investeeringuid meelitada," ütles Soome elektrivõrgufirma Fingrid juht Jussi Jyrinsalo.

Söevaba elekter moodustas juba 2020. aastal 85 protsenti Soome elektritoodangust.