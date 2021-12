Soomes käivitati Olkiluoto tuumajaama kolmas reaktor

Olkiluoto kolmanda reaktori käivitamine oli ajalooline sündmus. Viimati käivitati reaktor Soomes rohkem kui 40 aastat tagasi. Jaanuari lõpus ühendatakse reaktor riigi elektrivõrguga. Täisvõimsusega hakkab jaam tööle juunis. Eeldatavasti hakkab reaktor tootma 14 protsenti Soome elektrivajadusest.

"See hetk jääb igavesti meelde kui tõend sisukast tööst uue jaamaüksuse kasutuselevõtmisel. See näitab suurt professionaalsust tuumavaldkonnas," ütles TVO tippjuht Marjo Mustonen.

Olkiluoto kolmas reaktor pidi esialgse plaani kohaselt valmis saama juba 2009. aastal. Reaktori ehitamine venis aga 12 ja pool aastat.

Ehitus läks maksma 11 miljardit eurot, mida on kaheksa miljardi euro võrra rohkem, kui projekteerimisetapis eeldati. Pool sellest summast maksab kinni TVO. Ülejäänud poole summast maksavad hilinemise hüvitusena jaama ehitanud tööstuskontsernid. Need on Prantsusmaa firma Areva ja Saksamaa tööstushiid Siemens.