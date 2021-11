Konkurentsiamet Coca-Cola Plaza sulgemisest: kindlasti kontrollime põhjust

Forum Cinemas OÜ teatas esmaspäeval, et sulgeb umbes kolmeks nädalaks Coca-Cola Plazas tegutseva kino, sest käive on olnud kehv ning tasuvam on tegevus ajutiselt peatada. Aasta algul Forum Cinemase ja MM Grupi koondumise keelanud konkurentsiamet lubab sulgemise asjaolusid kindlasti uurida.

Margus Linnamäele kuuluv MM Grupp, mis on Apollo kinoketi omanik, tahtis hiljuti Forum Cinemast ära osta. Sellega oleks tekkinud aga monopolisarnane olukord, nagu leidis konkurentsiamet, kes jõudis tänavu veebruaris otsusele, et koondumist lubada ei saa. Enne ametliku otsuse teatavaks tegemist võttis Apollo Grupp koondumistaotluse tagasi. Mõni päev hiljem aga liikus 51 protsenti osalusest Forum Cinemase juhi Kristjan Kongo omandusse. 49 protsenti kuulub MM Grupile.

Seaduse järgi tuleb koondumissoovi korral küsida konkurentsiametilt selleks luba juhul, kui käive ületab kahe aasta jooksul kaht miljonit eurot. Forum Cinemase käive ulatus 2019. aastal 18,3 miljoni euroni, mullu, mil pandeemia kinosid vahepeal uksi sulgema sundis, aga 12,8 miljonit eurot. Seetõttu pidi MM Grupp koondumiseks ka luba taotlema, mida konkurentsiamet aga ei andnud, sest ameti hinnangul moodustunuks kinode koondumisel liiga suur turuosa, mis kahjustaks oluliselt kinodes filmide näitamisel konkurentsi. Tallinnas oleks MM Grupi turuosa tõusnud üle 80 protsendi, Tartus aga üle 90 protsendi. Samuti oleks koondumine avaldanud kahjulikku mõju filmilevi turule.

Konkurentsiameti koondumiste kontrolli osakonna juhataja Külliki Lugenberg selgitas ERR-ile, et lisaks käibereeglile jälgitakse ka seda, kas ettevõte, kes soovib samas sektoris teist ettevõtet omandada, on samas majandusharus viimase kahe aasta jooksul veel mõne ettevõtte omandanud ning siis laieneb kahe miljoni euro käibepiir kahe aasta kestel summeeritult kõigile neile omandatud või omandatavatele ettevõtetele.

"Me ise seda kindlalt öelda ei oska, kas selliseid tehinguid on toimunud või mitte," ütles Lugenberg MM Grupi kohta.

Lugenberg ei osanud öelda, mis valdkonna ettevõtteid MM Grupi kinoketi ostmise kontekstis samaks majandusharuks loetaks: "Seda hinnatakse iga juhtumi puhul eraldi. Majandusharu on kindlasti veidi laiem mõiste kui ainult kino."

Samuti ei teadnud ta, kui suur on Forum Cinemase käive tänavu olnud - kas see on jäänud üle või alla kahe miljoni euro piiri. Teoreetiliselt saaks MM Grupp Forum Cinemase jätkuvalt ja konkurentsiametilt luba taotlemata omandada, kui omandatava ettevõtte käive õnnestuks hoida alla kahe miljoni euro piiri.

Lugenberg ütles, et konkurentsiametile pole MM Grupp uut taotlust koondumiseks esitanud, seega pole neile teada, kas uut tehingut on kavas, kuid äri peatamine selleks, et mahtuda käibekriteeriumitesse ei oleks lubatud võte.

"Kindlasti hoiame jätkuvalt kinoturul toimuval silma peal. Kindlasti kontrollime, miks Forum Cinemas oma tegevuse peatas. Kas ja millal on tehingud toimumas, seda teavet meil hetkel ei ole," ütles Lugenberg.

"Konkurentsiamet ei saa sundida ühtki ettevõtet äri tegema, aga see ettevõte peab olema oma otsustes ja äritegevuses iseseisev. Teise ettevõtjaga ei tohi keelatud kokkuleppeid teha, näiteks kokku leppida, et sulgeb ajutiselt uksed, laseb käibe alla. Kõik otsused peavad olema iseseisvad. Kindlasti meil on meetmeid, et teatud aspekte kontrollida," selgitas Lugenberg.

Kongo: otsime uut investorit

Forum Cinemase omanik Kristjan Kongo ütles, et käive on tänavu olnud kehv, sest piirangute tõttu oli kino vahepeal neli kuud kinni ning ülejäänud kuudel on käibed väga erinevad olnud.

"Oleme kusagil 35 protsendi peal 2019. aasta käibest, millega me end siin võrdleme. Umbes 65 protsenti on käive langenud," ütles Kongo, kes ei soovinud täpseid käibenumbreid välja tuua. Siiski kinnitas ta, et kahe miljoni euro piir on tänavu ületatud.

Kuivõrd 2019. aastal oli kinoketi käive üle 18 miljoni euro, võib tänavune käive selle info põhjal kuut miljonit eurot ületada.

Kongo väitis ERR-ile, et MM Grupiga koondumise plaani neil enam ei ole, vaid vähemusosaniku asemele otsitakse uut investorit, kes kino MM Grupilt välja ostaks.

"Eks need viimased arengud kinoturul on seda tehingut kindlasti mõjutanud ja pannud uuesti läbi rääkima mingeid nüansse. Aga suur plaan on ikka sama," ütles Kongo. "Kui koondumisele öeldi [konkurentsiametist] "ei", oli see otsus kohene, et 49-protsendilist osalust hoida eesmärk ei ole."

Kongo kinnitusel on soov Coca-Cola Plaza uksed pärast jõule taas lahti teha. Kinokava avaldatakse nädal enne avamist.

Tartus on tekkinud monopol

Vahepeal on kinoturu olukord Tartus monopoliseerunud, sest Forum Cinemas sulges seal oma kino Ekraan. Praeguseks peab Forum Cinemas veel vaid kaht kino: Coca-Cola Plazat Tallinnas ja Centrumit Viljandis.

MM Grupp opereerib Eestis kümmet kino, neist nelja Tallinnas (Solarise keskuses, Mustamäe keskuses, Ülemiste keskuses ja O'Leary'se kinorestoran Kristiine keskuses), kaht Tartus ning Pärnus, Saaremaal, Narvas ja Jõhvis igas üht kino.

Lisaks tegeleb ettevõte kinofilmide levitamisega kontserni kuuluvate ettevõtjate Theatrical Film Distribution OÜ ja Estonian Theatrical Distribution OÜ kaudu kaubamärgi Hea Film all.

"Monopolilähedane olukord võib kinoturul kindlasti tekkida, kui nad koonduksid. Seepärast me sellist koondumist lubada ei saa. 2021. aasta alguses olime seisukohal, et seda lubada ei saaks ning ma ei näe, et turuolukord oluliselt muutunud oleks," ütles Lugenberg.

Konkurentsiamet: instrumente oleks juurde vaja

Praegu saab konkurentsiamet jälgida koondumiste puhul vaid käibekriteeriumi nii samas valdkonnas kui sektoris laiemalt. See pole ameti hinnangul aga piisav.

"Konkurentsiamet on korduvalt seadusandjale märku andnud, et vajalik oleks täiendav instrument koondumise kontrollimiseks, et oleks võimalik kontrollida ka tehinguid, mis jäävad alla seaduses sätestatud käibe piirmäärade, aga võivad kahjustada konkurentsi. Näiteks kui on mõni selline turg, kus käibed on madalad, aga võib koondumise tagajärjel tekkida sisuliselt monopol. Sellistel erandlikel juhtudel aitaks täiendav insturment seda ära hoida. Paljudes EL-i liikmesriikides on see võimalus juba olemas," ütles Külliki Lugenberg.

Ta tunnistas, et seni ei ole konkurentsiameti soov vilja kandnud.

"Seni ei ole see veel kusagile jõudnud, aga loodame, et lähiajal on ka tulemusi," ütles Lugenberg.