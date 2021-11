Uus viirusetüvi pani Kallase piirangute leevenduse lubadusest taganema

Estonia teatris on aastavahetuspidusid peetud selle asutamisest alates. Tänavu algab aastavahetusprogramm Estonia teatris juba kell 16 pärastlõunal ja kella 20-ks õhtul on pidu läbi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui Rahvusooper jätab aastavahetusballi ära ja mängib selle asemel operetti "Lõbus lesk", siis pealinna hotellid lubavad siiski pidu. Kui pikka pidu, on veel lahtine.

Tallink Hotels juhatuse liige Ave Svarts ütles, et tänase teadmise juures kestaks pidu kella 23-ni. "Loodame ja ootame, et need võiksid kesta kauem. Nii et peo käigus saab ka uus aasta vastu võetud, aga see selgub kõik reeglitest, mis sel hetkel kehtivad," lausus Svarts.

Peaminister Kaja Kallas ütles möödunud nädalal, et kui koroonaolukord jõuab Eestis kollasele riskitasemele, saab kaotada piirangu, et meelelahutusüritused peavad lõppema kell 23. Koroonaolukord on Eestis leevenenud ja peaministri sõnul soovib ta oma lubadusest kinni pidada, aga olud on muutunud.

"Sel hetkel, kui see lubadus sai antud, ei olnud teadmist uuest omikron tüvest ja kahjuks teame me ka praegu sellest tüvest väga vähe. Seetõttu otsustasime valitsuses paar päeva oodata selle otsusega, kuni meil on suurem teadmine, kas tegemist on ohtlikuma tüvega, kas sellest tulenevalt peaksime oma käitumist muutma," rääkis Kallas.

Aastavahetuspidusid planeerivatele hotellidele on õhtune kella 23-ne ajapiirang paras väljakutse. See tähendab, et aastavahetust tuleb kolida tähistama üles hotellituppa ja lüüa klaase kokku näiteks voodiserval istudes.

Ave Svarts rääkis, et kuigi broneeringuid aastavahetuseks on isegi rohkem kui mullu, siis osad kliendid ootavad siiski, kui kaua tohib pidu pidada ja kas aastavahetust peol vastu võtta saab.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles, et lähinädalatel tuleb see selgus korraldajatele anda. "Aga me ei taha teha ka otsust, kus täna ütleme, et kellaaja piirang kaob ära, siis kahe nädala pärast selgub, et omikron tüvi võtab kogu Euroopa ja Eesti üle ja me hakkame rangemaid piiranguid kehtestama. Selline edasi-tagasi pendeldamine on korraldajate ja inimeste seisukohalt veel halvem variant. Ma arvan, et järgmisel nädalal saabub see selgus," lausus Kiik.