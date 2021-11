Stoltenberg: NATO on valmis kaitsma kõiki liitlasi

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles Riias, et allianss on alati valmis kõiki liitlasi kaitsma.

Stoltenberg kutsus Venemaad üles lõpetama provotseerimist ning olema oma välispoliitikas läbipaistev, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Riias toimuval alliansi välisministrite kohtumisel esinenud Stoltenberg rõhutas, et Valgevene piiril toimuv on surve avaldamine naaberriikidele ning selles ollakse liitlastega solidaarsed.

Peasekretär avaldas heameelt, et NATO ja Euroopa Liit on teinud kriisis tõhusat koostööd, jagades ressursse.

Stoltenbergi sõnul on allianss suurendanud oma kohalolekut Musta mere piirkonnas ja ka Balti regioonis nii õhus, maal kui ka merel ning see on olnud otsene reaktsioon Venemaa sõjalisele sissetungile Ukrainasse 2014. aastal.

"Venemaa on varemgi Euroopa naabrite vastu jõudu tarvitanud: Gruusia, Ukraina. Ja neil on väed Moldovas. Ja muidugi on vaja arvestada võimalusega, et Venemaa võib taas kaaluda jõu kasutamist. Võime loota parimat, kuid peame

olema valmis halvemaks. Ja NATO on alati valmis ja me näitame alati üles ühist valmidust kaitsta kõiki liitlasi," rääkis Stoltenberg.