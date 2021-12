ERR Ida-Ukrainas: viimased inimesed lahkuvad kasvanud pingete tõttu küladest

Enne sõda elas Nevelskoje külas üle 300 inimese. Pärast sõja aktiivset faasi aastatel 2014-2015 jäi sinna elama umbes 50 inimest, aga nüüd peavad isegi nemad oma kodudest lahkuma.

"Miks me praegu lahkume? Sest oli juba kaks hoiatust, et me oleme siin üleliigsed. /.../ Meid pommitati 2014. aastal. Siia kukkus mürsk, siin olid killud. Ja nüüd jälle. Kolmandat korda ei tule. Meid maetakse siia, kui me siia jääme," rääkis Nevelskoje elanik Natalja Titova "Aktuaalsele kaamerale".

Titova on Nevelskoje viimane elanik. Ta elas oma majas üle 30 aasta. Kaks nädalat tagasi tema ja ta pere jäid imekombel ellu.

"Siin seisis tool, seal istus minu minia oma pooleteiseaastase tütrega. Siis oli esimene plahvatus ja aken lendas sisse ja siis teine otse siia. See uks oli lahti," näitas Titova sõja tagajärgi.

Ukraina sõjaväe positsioone Nevelskojes ei ole, kuid see ei päästnud küla kahurväe tule alla jäämise eest. Oma kohutavas saatuses süüdistab Titova separatiste.

"Nad teavad, kus kohalikud elavad. Ega me lollid ei ole, drooni pealt on ju näha, mis majapidamisega on tegemist. Keda ma segasin? Mõelge sellele, poisid. Tundub, et kedagi ikka segasin," rääkis ta.

Kodust kaugele Titova minna ei kavatse. "Kui antakse kompensatsiooni, siis lähen kuhugi, kuid mitte kaugele. Ma hakkan siin käima, mul on siin tall, aed. Kaugele küll ei lähe," kinnitas ta.

Kolimiseks on Titovale jäänud kaks nädalat. 16. detsembril saab Nevelskojest hüljatud küla. Selliseid külasid on Donbassis juba kümneid, kui mitte sadu.