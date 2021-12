Zelenski soovib sõjategevuse peatamiseks Venemaaga otsekõnelusi

Zelenski ütles, et ta ei karda Venemaa presidendi Vladimir Putiniga otsekõnelusi. Venemaa on seni otsekõneluste palve tagasi lükanud, Putini sõnul pole mõtet rääkida rääkimise pärast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Peame tunnistama, et ilma meie üksusteta ei suuda me sõda peatada. Peame rääkima tõde, et me ei suuda sõda peatada ilma otsekõnelusteta Venemaaga ning seda tunnistavad ka kõik meie välispartnerid," rääkis Zelenski.

Zelenski kõne ajal oli parlamendihoone ette toodud märulipolitsei üksusi juurde, sest eelmisel nädalal väitis Zelenski, et Ukraina korrakaitsejõud on paljastanud riigipöörde plaani.