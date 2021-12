Saksa uus valitsus soovib vaktsineerimise kohustuslikuks teha

Teisipäeval pidasid Saksamaa lahkuv liidukantsler Angela Merkel ning tema tõenäoline järeltulija Olaf Scholz kriisikoosoleku, mille teema oli koroonaviiruse levik. Kui veel eelmisel nädalal rääkis Scholz, et vaktsineerimine muutub kohustuslikuks teatud sektorites, siis nüüd oli sõnum juba laiem. Tõenäoliselt tehakse see kohustuslikuks kogu vaktsineeritavale elanikkonnale.

Sarnase otsuse tegi mõni nädal tagasi esimese lääneriigina teine Euroopa saksakeelne maa Austria, kus tekib kohustus veebruarist. Saksamaal on sarnast ideed toetanud mitme liidumaa juhid, sealhulgas näiteks konservatiivse Baierimaa juht Markus Söder. Põhjuseks see, et vaid 68 ja pool protsenti üldelanikkonnast on vaktsineeritud. Lääne-Euroopa riikide seas on see üks madalamaid.

Scholz kasutas teisipäeva õhtul võimalust ideed ka Saksamaa rahvusringhäälingu eetris selgitada.

"Meil on juba üldisi vaktsineerimiskohustusi, näiteks leetrite vastu. Me pole suutnud vaktsineerida piisaval hulgal inimesi. Ja kuna neid ei ole piisavalt, siis me praeguses olukorras olemegi. Need, kes pole vaktsineeritud, ei saa mõjutatud ainult läbi enda haigestumise, vaid nad tõstavad ka üldist haigla- ja erakorralise meditsiini koormust. Seepärast ongi õige nendes oludes öelda, et selline otsus tuleb teha. Ma toetan seda. Aga toetan ka selle otsuse tegemist Bundestagi poolt, kus iga parlamendiliige saab oma sisetunde pinnalt valiku teha," sõnas Scholz.

Samuti teeb uus valitsuskoalitsioon ilmselt neljapäeval ennetava otsuse seada sisse n-ö 2G reegel. See on sisuliselt sama Eestis kehtiva korraga, kus teatud tegevusi saavad teha vaid koroonaviiruse läbipõdenud või vaktsineeritud.

"Soovime piirata ka eraelulisi kontakte. See tähendab, et vaktsineerimata inimesed saavad kohtuda väga vähestega - kuni kahe inimesega väljaspool enda majapidamist. Seda me arutame praegu. Tahame olla kindlad, et rangemaid reegleid kasutatakse ka suurematel üritustel. Samuti soovime teha nii, et kui nakatumisnäitaja on kõrge, siis klubides ja diskodel enam käia ei saa. Samuti kantakse maske igal pool, ka koolides," sõnas Scholz.

Tema sõnul on nüüd oluline ka inimestele märku anda, et vaktsineerimine ei lõppe ühe või kahe doosiga. Sellisest ideest andis eelmisel nädalal märku ka Euroopa Komisjon, mille ettepaneku järgi kehtiks vaktsiinipass vaid üheksa kuud pärast esialgset vaktsineerimiskuuri. Selle pikendamiseks tuleks saada aga tõhustusdoos.