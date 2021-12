Saksamaa keelab vaktsineerimata inimeste viibimise osas avalikes kohtades

Kantsler Angela Merkel ütles, et vaktsineerimata inimesed tohivad minna vaid hädavajalikesse poodidesse, ja üritustele vaid juhul, kui nad on hiljuti koroonast tervenenud.

"Kultuur ja vaba aja tegevused üle riigi on avatud vaid neile, kes on vaktsineeritud või haiguse läbi põdenud," sõnas Merkel.

"Me oleme aru saanud, et olukord on väga tõsine ning me tahame kehtestada täiendavaid meetmeid lisaks olemasolevatele," lisas ta. Kantsleri sõnul ei ole koroona neljas laine riigis veel murtud.

Merkel ütles ka, et Saksamaal võidakse alates veebruarist kehtestada üleriigiline vaktsiinikohustus, kui see on parlamendis läbi vaieldud.