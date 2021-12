Koppel: viiruse uus tüvi tekitab teadmatust, mis aktsiaturgudele ei meeldi

Koroonaviiruse uus tüvi on kaasa toonud teadmatust, mis omakorda on suurendanud maailma aktsiaturgudel heitlikkust, ütles SEB strateeg Peeter Koppel. Turge on ärritanud ka USA keskpanga teade, et oma lahket monetaarpoliitikat hakatakse oodatust varem koomale tõmbama.

Omikroni tüvi saatis maailma aktsiaturud esialgu langusesse ning toibumine ei olnud kiire tulema, kuna uue tüve kohta on veel vähe teada. Koos aktsiaturgudega langes ka toornafta hind, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Võib öelda, et volatiilsus ehk heitlikkus on tõepoolest kasvanud. Turgudele ei meeldi teadmatus. Turgudele ei meeldi määramatus. Ja paraku viiruse uus tüvi on just midagi sellist, mis seda määramatust tekitab," kommenteeris SEB privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel.

USA keskpanga juht Jerome Powell hoiatas sel nädalal, et koroonaviiruse omikroni tüvi võib aeglustada USA majanduse ja tööturu taastumist ning föderaalreserv kaalub stiimulite plaanitust kiiremat eemaldamist.

"Kuna väga paljudki turud sõltuvad sellest odavast rahast, siis ka see on tekitanud mõnevõrra heitlikke meeleolusid," märkis Koppel.

"Täiendav viiruserisk tähendas seda, et turg aasta lõpus on volatiilsem ja Euroopa indeksid on oma tippudest umbes seitse protsenti miinuses," sõnas Luminori peaökonomist Tõnu Palm.

Ta lisas, et aasta kokkuvõttes on aga näiteks Saksamaa laiapõhjaline suurettevõtteid koondav indeks kahekohalises plussis.

Neljapäeval liikusid aga USA tähtsamad aktsiaturud taas plussi. Ühe selgitusena nähakse, et turud reageerisid Powelli sõnumitele üle, aga ka seda, et omikroni tüvi ei kujuta endast ehk nii suurt ohtu kui esialgu kardeti.

"Meil on omikroni tüve kohta veidi rohkem teavet. Näib, et seda põdevate inimeste sümptomid on ehk vähem tõsised kui delta variandi puhul. Nii et see on positiivne," ütles Crossmark Glpbal Investmentsi turustrateeg Victoria Fernandez.

Peamine tegur, mis ka Eesti elu mõjutab, on jätkuv inflatsioonisurve, ütles Koppel. Hinnatõus võib tema hinnangul jääda püsima isegi paariks aastaks.

"Inflatsioon võib jääda kõrgeks küll, sest hetkel tundub, et ta ei kipu eriti järele andma. Sest kui hakata vaatama kõiki neid põhjuseid, mida on võimalik inflatsiooni tagant leida, siis ainuüksi tarneahelate probleem ei ole mitte midagi sellist, mida oleks võimalik kiirelt ära lahendada," selgitas Koppel.

Tõnu Palm on seevastu optimistlikum. "Positiivne on see, et nüüd, kus toornaftahinnad on langenud, siis ka inflatsiooniootused on kahanenud, ka USA-s. Enne oli 2,6, nüüd on umbes 2,4 protsenti inflatsioon viie aasta pärast, järgmiseks viieks aastaks. Ja Euroopas on asi kontrolli all, inflatsiooniootus on 1,9," ütles Palm.