"Aktuaalse kaamera" ülevaade: erakordne aasta Tallinna börsil

Üldse on Tallinna börsil olnud tänavu erakordne aasta. Aktsiate hinnad on lausa tumerohelises ja aasta algusest alates on lisandunud 35 000 uut investorit. Ka ettevõtteid on börsile tulemas aina enam.

Balti börsid on tõsises kasvus. Aastaga on Balti börsiindeks tõusnud üle 60 protsendi. Peamiselt just Tallinna tõttu.



SEB privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel ütles, et börs on väike ja inimestel on suhteliselt palju raha. "Ja lõpuks on võib-olla kohale jõudnud ka see arusaam, et rahatrükk tähendab varahindade inflatsiooni," sõnas ta.

Tallinna börsi juht Kaarel Ots tõdes, et tänavune aasta on börsil olnud tõepoolest erakordne. "Ta läheb börsiajalukku mitmel moel. Meil tehakse tõenäoliselt kõige rohkem tehinguid. Ettevõtete koondturuväärtus saab olema aegade kõige kõrgem. Ja ka kauplemiskäive siin rekordeid ei purusta, aga tuleb ka väga-väga korralik," rääkis Ots.

Tõusuga samaaegselt on suurenenud börsile raha paigutajate hulk aasta alguse 45 000-lt 80 000 investorini.

"Kuna intressid on madalad, deposiidis raha sisuliselt ei teeni midagi, või tänane inflatsioon sööb seda ära. Ehk siis inimesed otsivad kohta, kus oma sääste hoida. Ja see on liikunud aktsiaturule," lausus Avaron Asset Management fondijuht Rain Leesi.

Ka ettevõtteid tuleb aina enam börsile. Kui alternatiivnimekirjaga koos on igal aastal Baltkumis börsile jõudnud paar kolm ettevõtet, on sellel aastal neid tulemas juba üle kümne.

LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel ütles, et Tallina börs on kännu tagant lahti saanud. "Nii suurt uute raha kaasamiste hoogu ei ole me siin aastaid näinud. Järjest on uusi ettevõtteid tulemas ja ma loodan, et see aktiivsus jätkub ka edaspidi," sõnas ta.

Ka aktsiahinnad võivad jätkata kasvamist. "Nii kaua kui rahatrükk jätkub, kehtib tegelikult terves arenenud maailmas olukord, kus üha suurem kogus raha, üha kõrgema riskiga, ajab taga üha väiksemat tootlust. Seega varade hinnad võivad tõusta küll," ütles Peeter Koppel.

Rain Leesi meenutas eelmist buumiaega. "Kui me vaatame ajalugu, seal 2005-2007 toimusid ka väga suured arengud. Tallinna börsil tuli mitmeid ettevõtteid börsile, aktsiahinnad läksid ainult ülesse, aga eks me kõik teame mis mõned aastad hiljem juhtus," ütles Leesi.