Piiskop Tiit Salumäest ilmus raamat

Detsembri lõpus 70. sünnipäeva tähistavast Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskopist Tiit Salumäest ilmus raamat "Minevik on olevik. Tiit Salumäe 70".

Teos sisaldab Salumäe kaas-teeliste ja pereliikmete meenutusi ja mälestusi kooskäidud ajast, aga ka Salumäe jutlusi, kõnesid, ettekandeid ja ajakirjanduses ilmunud juhtkirju, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Haapsalu raekojas avati raamatuesitluse käigus näitus Tiit Salumäele omistatud aumärkidest.

Raamatu koostaja ja toimetaja on Eesti Kiriku endine peatoimetaja Sirje Semm. Salumäe sõnul oli see teadlik valik, et raamatu koostab keegi teine, mitte tema ise ning Semm sobis sellesse rolli väga hästi.

"Mõte oli vaadata ühele ajajärgule ja mitte selle pilguga, mida mina selle kohta tahan öelda, vaid mida minu kaasteelised selle kohta ütlevad. Sellepärast on siis see valik võetud muidugi pere, mis on kõige esimene prioriteet ikkagi, õpilased, minu töö erinevates valdkondades," rääkis Salumäe.