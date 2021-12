Tallinnas on lume tõttu teeolud keerulised

Ootamatult saabunud muinasjutulise talveilma põhjus on sünoptikute keeles Soome lahe efekt. See tähendab, et esmalt jõudis ida- ja kirdetuulega külm õhumass Soome lahe kohale, kus arenesid pilved, mille kirdetuul lumena Eesti Põhjarannikule tagasi kandis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nii Riigi ilmateenistuse kui maanteeameti hinnangul on kõige rohkem lund saanud Põhja-Harjumaa ja otsapidi ka Lääne -Virumaa.

"Põhi- ja tugimaanteed on praeguseks seisuks juba väga head, aga kõrvalmaanteedel me oleme natuke veel jõudmas sinna. Täna õhtuks vast on ring peale tehtud," ütles maanteeameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna juhataja Janar Tükk.

Need, kes sõitsid hommikul kella kümne paiku Merivälja teelt linna poole, pidid arvestama, et sõita tuleb suuresti mälu järgi, sest polnud näha, kus lõppeb sõidutee ja kust algab kõnnitee.

Ka kõnniteedel polnud olukord parem. Erakinnistute äärsete kõnniteede eest vastutab eraomanik, linnale kuuluvate kõnniteede eest linn.



"Alates Pirita sillalt kuni praegu ma Pirital maha tulin üldse koristamata. Ma tulin bussi pealt maha ja olin põlvest saadik lumes kohe," ütles Tallinna elanik Aivar.



Tallinna abilinnapea Vladimir Svet ütles, et olukord on keeruline ja Tallinnas on praegu väljas kuskil 150 masinat lumekoristustehnikat.

"Nad ei tulnud välja täna hommikul, nad tegelikult töötavad üle-eelmisest ööst ja juba hakatakse Tallinnast ka lund välja vedama," rääkis Svet.

Svet lisas, et kõikide linnatänavate ja teede korrashoid on lepingutega kaetud, iseasi on tema sõnul, kas kõik oma kohustusi suure saju korral ööpäevaringselt täita suudavad.

"Kas meil on piisavalt palju inimesi, kes on valmis minema selliste palkadega, kellel on olemas vastav kvalifikatsioon. Ja ma tuletan meelde, et iga inimene ei saa minna sellise lumekoristustehnika rooli taha, tal peab olema vastav väljaõpe ja tal peab olema d-kategooria, mis lubab traktorit juhtida," sõnas Svet.

Svet lisas, et linnal oli endal keeruline leida koristusüksusesse 15 vastavate lubadega inimest.

Linnaväliseid teid hooldav maanteeamet soovitab sõitudeks aega varuda ning arvestada libedusega.

"Meie telefoninumber on 1247. Kui kuskil on näha, et tee on lükkamata, libe või mahasõidu ots on näiteks kinni lükatud, siis andke märku, sest et see info jõuab ka teehooldajani ja siis ta saab reageerida koheselt," lausus Janar Tükk.

Svet tõdes, et pühapäeva hommikuks oli pealinnas lund maha sadanud vähemalt 35 sentimeetrit, ulatudes paiguti isegi poole meetrini.

Ilmaprognoosi kohaselt jätkub lumesadu veel ka eeloleval ööl ja homme hommikul.