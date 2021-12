Biden hoiatab Putinit, et Ukraina sissetungi korral on tõsised tagajärjed

Teisipäeval toimuval videokohtumisel kavatseb president Joe Biden hoiatada Venemaa juhti Vladimir Putinit, et USA on valmis rakendama tõsiseid majanduslikke vastumeetmeid, kui Moskva ründab Ukrainat, ütles esmaspäeval kõrge administratsiooniametnik.

Venemaa väed koonduvad Ukraina piiri lähedale. USA ja Venemaa pinged süvenevad. "Need liikumised on kooskõlas plaaniga, mis on seotud sõjalise eskaleerumisega Ukrainas," ütles ametnik.

Ametniku sõnul peab USA läbirääkimisi ka Euroopa liitlastega.

"Meil on olnud intensiivsed arutelud oma Euroopa partneritega selle suhtes, mida me ühiselt ette võtaksime Venemaa sõjalise eskalatsiooni korral. Usume, et meil on plaan, mis hõlmab olulisi majanduslikke vastumeetmeid nii Euroopa kui USA poolt. See tooks kaasa Venemaa majandusele märkimisväärse ja tõsise majandusliku kahju," ütles ametnik.

Ametnik keeldus ütlemast, kas USA võtaks sissetungi korral Venemaa vastu otseseid sõjalisi meetmeid, vahendas CNBC.

Ukraina on viimastel nädalate hoiatanud nii Washingtoni ja Euroopa riike, et Venemaa väed kogunevad riigi idapiiri lähedale. See tegevus jäljendab Moskva 2014. aasta sissetungi Krimmi.

Pärast Krimmi annekteerimist puhkes sõda Ida-Ukrainas, kus Venemaa toetatud separatistid mässasid Ukraina valitsuse vastu.

CIA juht William ütles esmaspäeval, et luureagentuurid pole jõudnud järeldusele, kas Putin alustab sissetungi.

"Venemaa juht koondab sõjaväge, mis võiks tegutseda väga laiaulatuslikult. Ma ei alahindaks kunagi Putini riskivalmidust Ukrainas," ütles Burns.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg kutsus eelmisel nädala Moskvat üles pingeid maandama. Stoltenberg kordas alliansi pühendumust Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele.

"Ukraina on suveräänne ja iseseisev riik. Igal suveräänsel riigil on õigus valida oma tee, samuti valida see, millises julgeolekukorralduses ta osaleda soovib. See on Ukraina ja liitlaste otsustada, millal Ukraina on valmis alliansiga ühinema. Venemaal pole vetoõigust ega õigust, et sellesse protsessi sekkuda," ütles Stoltenberg.

Kreml eitab, et Moskva valmistub Ukrainat ründama. Putini pressiesindaja Dmitri Peskov nimetas esmaspäeval USA ja Venemaa suhete seisu kahetsusväärseks.