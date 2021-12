Laste vaktsineerimine koroona vastu algab detsembri teises pooles

"Alustame meie laste vaktsineerimist koostöös perearstide ja lastearstidega, kes saavad pakkuda lastele ja lapsevanematele võimalikult turvalist ja tuttavat keskkonda. Meile on oluline, et nii lapsed kui ka nende vanemad tunnevad end mugavalt, saavad esitada oma arstile küsimusi ja vajadusel leida ka julgustust," ütles sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Heidi Alasepp pressiteate vahendusel.

Lapsi hakatakse vaktsineerima Pfizer-BioNTech Comirnaty vaktsiiniga, mis sisaldab kolm korda vähem toimeainet kui täiskasvanute vaktsiin. Vaktsineerimiskuur koosneb kahest doosist, mida manustatakse Eestis immunoprofülaktika komisjoni soovitusel kuuenädalase vahega.

Sotsiaalministeeriumi esindaja ei saanud veel öelda täpset kuupäeva, millal vaktsineerimine täpselt saab alata, kuid avaldas lootust, et see võib juhtuda juba järgmisel nädalal.

Pfizer on lubanud tarnida Eestisse esimesed 36 000 doosi 5-11-aastastele mõeldud COVID-19 vaktsiini detsembri keskpaigas. 2022. aasta jaanuaris on oodata veel 54 000 doosi vaktsiini.

Lapse vaktsineerimiseks saab lapsevanem aja broneerida võttes ühendust lapse perearstiga. Üleriigilise digiregistratuuriga liitunud perearstide puhul ja lapse vaktsineerimiseks haiglas saab aja broneerida digiregistratuuris. Vaktsineerimisaegu saab broneerima hakata siis, kui esimesed vaktsiinid on Eestisse jõudnud ning perearstikeskustesse ja haiglatesse laiali saadetud.

"Perearstidel on väga hea meel, et ka lastel on avanenud võimalus koroonaviiruse vastaseks kaitseks," ütles Eesti Perearstide Seltsi juht Le Vallikivi pressiteate vahendusel. "Kuna ka lapsed ja noored võivad haigestuda raskelt ja kannatada veel pikka aega pärast tervenemist tüsistuste tõttu, soovitame kindlasti vaktsineerimise võimalust kasutada."

Sotsiaalministeerium rõhutas, et laste vaktsineerimise otsuse teevad laps ja lapsevanem. Hooldusõiguslikud vanemad peavad jõudma lapse vaktsineerimise suhtes ühisele otsusele. Kui lapsevanem pöördub koos lapsega vaktsineerimiseks pere- või lastearsti vastuvõtule, täiendavat kirjalikku nõusolekut ei küsita.

Riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon andis 30. novembril soovituse vaktsineerida 5-11-aastaseid lapsi COVID-19 haiguse, raske haigestumise ja tüsistuste tekkimise riski vähendamiseks ning viiruse leviku pidurdamiseks lastekollektiivides ja lähikondsete seas.

COVID-19 haiguse läbipõdenud lapsi soovitavad eksperdid vaktsineerida sarnaselt täiskasvanutele ühe doosiga kuue kuu möödumisel tervenemisest.

Täiendav info laste vaktsineerimise kohta on leitav veebiaadressilt vaktsineeri.ee.