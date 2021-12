Euroopa Komisjon lubaks politseinikel toimetada ka teistes liikmesriikides

Euroopa Komisjon tegi kolmapäeval ettepaneku, mille eesmärk on suurendada liikmesriikide politseijõudude omavahelist koostööd. Ettepaneku kohaselt saaks politsei teistes liikmesriikides vahistada kahtlusaluseid ja vajadusel neid ka tulistada.

Me pakume paremat politseikoostööd kohapeal, ütles kolmapäeval EL-i siseküsimuste volinik Ylva Johansson.

"See tähendab näiteks seda, kus ühe liikmesriigi politseinik saab jälitada piiri ületanud sõidukit või kurjategijat," lisas Johansson.

27-leheküljeline komisjoni ettepanek on vaid soovitus EL-i Nõukogule. Ettepanek puudutab ka inimkaubandust ja migrantide smugeldamist.

Ettepanek viitab komisjoni laiematele jõupingutustele tihendada politseikoostööd liikmesriikide vahel. Ettepanek sisaldab ka eeskirju, mis võimaldaksid automatiseeritud biomeetriliste andmete vahetamist.

Brüsselis baseeruv valitsusteülene organisatsioon EDRi kritiseeris meetmeid, mille eesmärk on automatiseerida politsei biomeetriliste andmete jagamist kogu Euroopa Liidus.

"See täiendav automatiseerimine eemaldaks olulised menetluslikud ja õiguslikud tagatised, mis kehtestati, et oleks tagatud meie tundlikke andmeid jagatakse ainult politseiga," teatas EDRi.

Komisjoni hinnangul on politsei koostöö suurendamise ettepanekut siiski vaja. Komisjoni hinnangul sisaldab nende plaan uusi eeskirju, mille eesmärk on lihtsustada piiriülest jälgimist ja liikmesriikide korrakaitsjate ühisoperatsioone.

See võimaldaks ühe liikmesriigi politseinikul kanda ja kasutada oma teenistusrelva teises liikmesriigis. Liikmesriikide politseinikud saaksid korraldada ka ühisoperatsioone, et tõkestada migrantide smugeldamist. "Nii pandeemia kui ka hiljutised sündmused Inglismaa kanalis näitavad selle tegemise vajadust. Sageli on organiseeritud kuritegevuse võrgustikel parem piiriülene koostöö parem kui meie õiguskaitseorganitel," ütles Euroopa Komisjoni asepresident Margaritis Schinas.

EL on viimaste aastate jooksul teinud mitu ettepanekut, et võidelda kuritegevuse ja terrorismiga. Viimased ettepanekud tulid aga hiljutise Poola-Valgevene piirikriisi taustal.