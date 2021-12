Sõnumi teel leviv nutitelefoniviirus ähvardab ka Eestit

Pahavara Flubot levib levib SMS-ina. Naaberriikides on sõnumite sisuks olnud näiteks postipaki teatis, multimeediasõnumi või kõneposti teade või mõni muu kiireloomuline põhjus, mille teada saamiseks tuleb avada sõnumis olev link.

Sõnumi saamine telefoni viirusega ei nakata. Lingile vajutamine ka pahavara telefoni ei too. Ohtlik on see, kui lingile minnes alustada rakenduse alla laadimist.

"Kõigepealt salvestab see maha kõik, mis ekraanil toimub. Mis tähendab ka kõik salasõnad, ligipääsuparoolid, kogu isikliku info; kõik, mis telefoni sees on," lausus Elisa telekomiteenuste juht Mailiis Ploomann.

"Teiseks – sinu telefon hakkab väga kiiresti ja suurtes massides seda viirust levitama. See tähendab seda, et väga lühikese aja jooksul, minutite ja tundidega, suudab see sinu telefonist välja saata sadu ja tuhandeid sõnumeid, mis loomulikult jõuavad ka sinu telefoniarvele. Eriti, kui need jõuavad teistesse riikidesse," lisas Ploomann.

Kõige olulisem viis, kuidas vältida viirusega nakatumist, on mitte laadida telefoni tarkvara, mille kohta telefon annab teate, et tegemist pole ametliku rakendusega. Praegu ähvardab Flubot Androidi kasutajaid, kuid kaval viirus üritab ka iPhone`i omanikke püüda.

"Kui viirus tuvastab, et sul on iPhone, siis iPhone`i puhul ei pakuta installeerimiseks tarkvara, vaid suunatakse kasutajalehele, kus üritatakse tema andmeid kätte saada – salasõnu, paroole, finantsandmeid," ütles Telia Eesti küberturvalisuse valdkonna juht Aigar Käis.

Eestis praegu veel ühtegi teadet viiruse siia jõudmisest ei ole. Võttes arvesse, kuivõrd laialdaselt see mujal maailmas, seejuures ka meie lähiriikides levinud on, võib arvata, et varsti jõuab see ka meile.

"See viirus levib väga kiiresti. Päevade jooksul räägime kasvust sadades ja tuhandetes. Teame, et naaberriikides piiratakse juba üle miljoni sõnumi, mis on niimoodi üritanud liikvele minna," ütles Ploomann.

Kui telefon on nakatunud, on võimalik lahendus viirusest vabanemiseks telefoni tehaseseadete taastamine. See aga tähendab, et telefonist kaob kõik, mis sinna talletatud – telefoninumbrid, fotod ja muud andmed. Et vältida telefonis olevate oluliste andmete kadu, peaks need enne varundama.